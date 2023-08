La cavalcata trionfale del Napoli nella stagione 2022-2023: un viaggio tra cronache, aneddoti e interviste 12puntata

Napolipiu.com vi ripropone la fantastica cavalcata azzurra. Il trionfo azzurro a puntate nel torneo 2022 – 2023, con cronache, aneddoti, interviste ecc.

Giornata 20 del 29 gennaio 2023

Atalanta – Sampdoria 2 – 0 Doveri di Volterra (PI) Bologna – Spezia* 2 – 0 Massimi di termoli (CB) Cremonese – Inter 1 – 2 Mariani di Roma Empoli – Torino** 2 – 2 Marcenaro di Genova Juventus – Monza 0 – 2 Aureliano di Bologna Lazio – Fiorentina 1 – 1 Colombo di Como Lecce – Salernitana* 1 – 2 Massa di Imperia Milan – Sassuolo 2 – 5 Giua di Sassari Napoli – Roma 2 – 1 Orsato di Montecchio Maggiore (VI) Udinese – Verona*** 1 – 1 Pairetto di Torino

*Giocate il 27 gennaio 2023.

**Giocata il 28 gennaio 2023.

***Giocata il 30 gennaio 2023.

Disastro Mariani a Cremona. Pare proprio che i nerazzurri giochino un campionato a parte con regolamenti arbitrali personalizzati. Dopo le tante illustrazioni di Sozza (Inter – Napoli) e le conferme di Rapuano (Inter – Empoli), non ci ha fatto mancare nulla nemmeno l’internazionale Mariani. Ora sappiamo pure che dopo le legnate agli avversari, i soliti capannelli e le forsennate rincorse in lungo e in largo per il campo si può rimanere impuniti anche dopo aver scagliato il pallone verso gli arbitri di Rocchi. Non si riesce a comprendere cos’altro ancora debbano mostrarci i giocatori interisti di quanto ci hanno già fatto vedere. Penalizzata oltremisura la Cremonese. Ai locali manca soprattutto la doppia superiorità numerica. Al 28’ è solo ammonito Acerbi per fallo da ultimo difendente in chiara occasione da rete su Okereke. Al 38’ è ancora più grave la mancata espulsione di Calhanoglu che dopo il duro fallo da tergo su Valeri scaglia il pallone verso l’arbitro che l’aveva ammonito. Incredibilmente l’arbitro internazionale Mariani non lo espelle.

Il Sassuolo travolge il Milan per 5 reti a 2 ed il Monza si afferma a Torino contro la Juventus per 2 a 0.

Sufficiente la direzione di Orsato a Napoli ma il cartellino giallo mostrato a Osimhen è esagerato nel contesto dei tanti colpi subiti, anche molto duri, dal giocatore azzurro. I partenopei si impongono 2 a 1 con le reti di Osimhen (17’) e Simeone all’86’; El Shaarawy al 75’ aveva illuso i romanisti con la rete del momentaneo pareggio.

Giornata 21 del 5 febbraio 2023

Cremonese – Lecce* 0 – 2 Orsato di Montecchio Maggiore (VI) Fiorentina – Bologna 1 – 2 Pairetto di Torino Verona – Lazio** 1 – 1 Ayroldi di Molfetta (BA) Inter – Milan 1 – 0 Massa di Imperia Monza – Sampdoria** 2 – 2 Chiffi di Padova Roma – Empoli* 2 – 0 Dionisi di L’Aquila Salernitana – Juventus*** 0 – 3 Rapuano di Rimini Sassuolo – Atalanta* 1 – 0 Marcenaro di Genova Spezia – Napoli 0 – 3 Di Bello di Brindisi Torino – Udinese 1 – 0 Prontera di Tricase (LE)

*Giocate il 4 febbraio 2023.

**Giocate il 6 febbraio 2023.

***Giocata il 7 febbraio 2023.

In attesa di conoscere le svariate sfaccettature sulla cosiddetta regola del vantaggio (Sacchi fermo da Monza – Inter, XVII, e Di Bello no dopo Lazio – Milan, XIX giornata), sarebbe il caso che per il varista Nasca ci fosse l’opportunità di una lunga pausa di riflessione. Di solito si concede il bis ma l’ex arbitro barese è giunto già al tris. Dopo la mancata espulsione di Pirola per fallo da ultimo difendente in Salernitana – Napoli (XIX), Nasca era anche al VAR di Cremonese – Inter diretta da Mariani (XX) e come era accaduto per Pirola non era intervenuto sul fallo di Acerbi su Okereke in chiara occasione da rete. Stavolta, a Sassuolo ha sentito il bisogno di richiamare Marcenaro per l’espulsione Maehle. Marcenaro aveva giustamente valutato da cartellino giallo l’intervento del giocatore orobico su Berardi ma una volta intervenuto il VAR ha cambiato il colore del cartellino. Resta qualche dubbio anche in Salernitana – Juventus per il fallo di Rabiot su Bradaric non punito col secondo cartellino giallo ma la giornata arbitrale è da considerarsi positiva. Il Napoli sovrasta lo Spezia con le reti di Politano al 4’, Zielinski al 25’ e Demme al 36’. Il secondo tempo è una sorta di allenamento.

