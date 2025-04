Corriere dello Sport: «Napoli-Inter verso lo spareggio Scudetto? Tutti i segnali di un finale incandescente»

Un finale da film, uno spareggio da dentro o fuori. È questa la prospettiva più affascinante che la Serie A potrebbe riservare ai tifosi: Napoli e Inter appaiate in vetta a 86 punti il 25 maggio, pronte a giocarsi lo Scudetto in un’epica sfida se dovessero vincerle tutte. Un’ipotesi sempre più concreta e suggestiva, come scrive il Corriere dello Sport, anche se l’unico a non apprezzarla sarebbe probabilmente Luciano Spalletti: da ct, pochi giorni dopo, dovrebbe portare l’Italia a Oslo per le qualificazioni mondiali, con una Nazionale zeppa di interisti e napoletani.

La condizione del Napoli

Il Napoli, reduce da un’affermazione sofferta a Monza, ha perso lo smalto di inizio stagione. «Contro l’Empoli era stato più semplice», si legge nel Corriere, «a Bologna aveva patito le pene dell’inferno». In un periodo dove i tre punti valgono più di ogni prestazione, la squadra di Conte si affida ai muscoli e ai guizzi. L’assenza di Neres (difficile il rientro col Torino) pesa nell’economia offensiva, mentre dietro l’infermeria continua a restare affollata, con Juan Jesus fuori per il resto della stagione e Buongiorno in dubbio.

Voto alla condizione: 6,5

Calendario e incroci

La volata scudetto passa da un calendario apparentemente abbordabile: Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari. Avversari con stimoli diversi, alcuni quasi salvi (Genoa e Toro), altri in lotta per la permanenza (Lecce e Parma), e un Cagliari che potrebbe presentarsi già salvo al Maradona. Ma, come sottolinea il quotidiano romano, «dipenderà tutto dal Napoli: se è quello visto a Monza, sarà dura».

Voto alla difficoltà del calendario: 6,5

Gli uomini chiave

Il motore del Napoli, oggi, ha un nome e un volto: Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è diventato il vero faro offensivo con nove gol e quattro assist, secondo solo a Reijnders tra i centrocampisti marcatori in Serie A. Tre reti decisive nelle ultime due gare lo candidano ad MVP della fase finale.

Voto all’uomo-forte: 7,5

Accanto a lui, la sorpresa: Giacomo Raspadori, protagonista silenzioso e determinante. «Contro il Monza, appena entrato, ha servito a McTominay il pallone del 2-1», sottolinea il Corriere dello Sport. Già decisivo a inizio 2025, ora merita più spazio.

Voto all’uomo-sorpresa: 7

L’ambiente

Il tifo azzurro sogna. A Monza, il Brianteo era una marea napoletana. «La gente ci crede», racconta il Corriere, «ma le recenti uscite di Conte e le risposte di De Laurentiis hanno reso l’ambiente tutt’altro che sereno». Ora però serve compattezza: il Napoli ha bisogno di tutti per inseguire l’ennesimo miracolo.

Voto all’ambiente: 6,5