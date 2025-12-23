Natale a Napoli, brindisi blindati: scattano divieti e controlli
Un fiume di persone è atteso domani a Napoli per il tradizionale brindisi di Natale. Dai baretti di Chiaia al centro storico, passando per il Vomero e i Quartieri Spagnoli, la città si prepara a una vigilia ad alta densità, ma sotto stretta sorveglianza. Come racconta Paolo Popoli su Repubblica Napoli, anche quest’anno il brindisi sarà “blindato”, con varchi presidiati dalle forze dell’ordine e l’obbligo di utilizzare esclusivamente bicchieri di carta o plastica.
L’ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi, su indicazione della questura, prevede lo stop alla vendita di bevande in bottiglie, lattine, vetro, tetrapak e contenitori rigidi. Il provvedimento sarà in vigore dalle 10 alle 20 sia domani sia mercoledì 31 dicembre. Le sanzioni, ricorda Repubblica Napoli nell’articolo di Paolo Popoli, vanno da 25 a 500 euro. Previsti inoltre il divieto di introdurre spray urticanti e l’accensione di fuochi d’artificio, botti e petardi.
Il piano sicurezza è stato definito dal comitato per l’ordine pubblico convocato dal prefetto Michele di Bari, con la partecipazione, tra gli altri, del questore Maurizio Agricola e dell’assessore alla polizia municipale Antonio De Iesu. Le aree interessate rientrano tra quelle considerate più sensibili nel periodo delle festività, insieme a mercatini, luoghi di culto, stazioni ferroviarie e aeroporti, come sottolinea ancora Paolo Popoli sulle pagine di Repubblica Napoli.
I controlli si concentreranno nei baretti di Chiaia tra piazza dei Martiri, via Cavallerizza e via Fiorelli, con la Ztl Morelli attiva a orario continuato fino alle 22. Presidi anche al Vomero, in via Aniello Falcone, nel quadrilatero di via Scarlatti e via Luca Giordano, a San Martino e in piazza degli Artisti fino a via Cilea. In centro storico l’attenzione sarà su via Mezzocannone, Santa Chiara, Port’Alba, piazza Bellini e via Costantinopoli, mentre nei Quartieri Spagnoli i controlli interesseranno vico delle Due Porte a Toledo, vico Tre Regine, vico San Sepolcro e via Toledo.
In campo un imponente dispositivo di sicurezza: polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e polizia municipale, che schiererà circa 250 agenti anche per la gestione del traffico. Tuttavia, tra i residenti non mancano le perplessità. «Nulla contro il brindisi e i locali – spiega Caterina Rodinò, presidente del Comitato Chiaia Viva e Vivibile – ma se l’organizzazione sarà la stessa dello scorso anno, non ci aspettiamo grandi cambiamenti». Le immagini del 24 dicembre 2024 mostrano strade letteralmente invase di persone, soprattutto nel tardo pomeriggio, quando l’attenzione dei controlli tende a calare.
Dal comitato torna la richiesta di ridurre gli orari di apertura dei locali per evitare l’effetto imbuto. «In queste condizioni – sottolineano i residenti – come possono passare ambulanze o mezzi di soccorso? I cittadini restano bloccati in casa e lo shopping diventa impossibile». Un copione che, come evidenzia Repubblica Napoli con la firma di Paolo Popoli, si ripete da anni, non solo a Natale ma in molti fine settimana.
I divieti saranno in vigore anche il 31 dicembre, ma il giorno più critico resta la vigilia. Napoli si prepara così a festeggiare, tra voglia di brindare e necessità di garantire sicurezza e vivibilità.