Napoli al fianco del Santobono: solidarietà azzurra per i piccoli pazienti
Il Napoli rafforza il proprio impegno sociale e sceglie di stare accanto ai bambini ricoverati al Santobono Pausilipon. Come racconta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, il club azzurro ha siglato una convenzione con la Fondazione Santobono Pausilipon, polo oncologico pediatrico d’eccellenza cittadina, dando vita a un progetto di sostegno concreto rivolto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.
Nell’ambito dell’intesa, i bambini hanno potuto vivere un pomeriggio speciale grazie a una visita a sorpresa avvenuta lunedì, in occasione dell’Epifania. Protagonisti il capitano Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema e Alessandro Buongiorno, che hanno portato doni, autografi e sorrisi, tra selfie e momenti di autentica spensieratezza. Un’iniziativa che, come sottolinea ancora Pasquale Tina di Repubblica Napoli, rappresenta solo il primo passo di un percorso strutturato.
Il progetto, infatti, prevede una serie di attività di charity e altri eventi dedicati ai piccoli degenti, compresa la possibilità di assistere alle partite del Napoli allo stadio Maradona, inclusa la gara in programma oggi. Il club sosterrà la Fondazione anche attraverso iniziative di raccolta fondi, mentre i calciatori azzurri torneranno a fare visita ai bambini con nuove sorprese.
Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore generale dell’Aorn Santobono Pausilipon, Rodolfo Conenna, che ha spiegato: «Accogliere i calciatori del Napoli in ospedale significa regalare ai nostri piccoli pazienti e alle famiglie un momento di spensieratezza e allegria. Grazie alla società per aver scelto di costruire con noi un percorso a sostegno del nostro ospedale. È una collaborazione che va oltre il gesto simbolico e rappresenta un importante investimento in termini di vicinanza e responsabilità sociale». Parole riportate da Pasquale Tina su Repubblica Napoli, che evidenziano il valore umano dell’iniziativa.
Sulla stessa linea il presidente della Fondazione Santobono Pausilipon, Giovanni Siola, insieme alla direttrice Flavia Matrisciano, che hanno rimarcato «il senso profondo della collaborazione con la Ssc Napoli», sottolineando l’importanza di un legame stabile con una delle principali realtà sportive della città.
A ribadire la visione del club è stato anche il direttore generale area business del Napoli, Tommaso Bianchini: «Questa iniziativa nasce dalla volontà di costruire un rapporto stabile e concreto con il Santobono Pausilipon. Non si tratta di un gesto occasionale, ma dell’inizio di un percorso condiviso che mette al centro i bambini e le loro famiglie, con l’obiettivo di offrire momenti di serenità e partecipazione anche attraverso il calcio». Un passaggio chiave, come evidenziato ancora da Pasquale Tina di Repubblica Napoli, che conferma l’attenzione del club verso il territorio.
L’impegno nel sociale rappresenta da tempo una colonna della gestione De Laurentiis. Il Napoli, infatti, ha sempre mostrato sensibilità verso realtà importanti della città, sia con iniziative concrete sia con una presenza costante e riconoscibile. Un percorso che oggi trova nuova forza anche al Santobono Pausilipon