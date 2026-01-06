Corriere dello Sport: “Napoli, sospiro di sollievo per Neres: stop breve, Conte spera per San Siro”
Il Napoli tira un sospiro di sollievo. Gli esami strumentali effettuati ieri da David Neres al Pineta Grande Hospital hanno confermato la prima diagnosi: «trauma distorsivo alla caviglia sinistra». L’esterno brasiliano, uscito dolorante domenica sera all’Olimpico contro la Lazio, ha già iniziato il percorso riabilitativo. Come riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Neres salterà sicuramente la sfida di domani al Maradona contro il Verona, mentre resta in dubbio per il big match di domenica sera a San Siro contro l’Inter.
Secondo quanto evidenzia ancora Fabio Tarantino sulle pagine del Corriere dello Sport, l’obiettivo dello staff medico è tentare il recupero per una delle partite chiave della stagione, nel pieno del tour de force di gennaio contro la capolista. La presenza del brasiliano al Meazza sarebbe fondamentale per affrontare la squadra di Chivu, anch’essa in un momento di grande forma.
Il tema è centrale anche nell’analisi proposta dal Corriere dello Sport a firma Fabio Tarantino: Neres è uno degli uomini chiave nello scacchiere di Conte e perderlo a lungo sarebbe stato un problema serio. Da qui il sollievo in casa Napoli per l’esito degli esami, che parlano di uno stop breve. Il brasiliano era reduce da un periodo di rendimento eccellente, con sei gol segnati dopo la sosta, tre dei quali a Riyadh durante la Supercoppa, dove è stato assoluto protagonista.
Domani, però, per la prima volta dopo mesi Neres non ci sarà. Fino a oggi aveva giocato praticamente sempre: sei presenze in campionato, due in Champions League e le due sfide di Supercoppa contro Milan e Bologna, partendo quasi sempre titolare. L’unica eccezione era stata la Coppa Italia contro il Cagliari, quando era subentrato solo nel finale, come ricostruisce ancora Fabio Tarantino del Corriere dello Sport.
Conte è quindi chiamato a ridisegnare il Napoli. Le soluzioni non mancano: Politano può agire al posto di Neres alle spalle di Hojlund, con Di Lorenzo avanzato nei quattro di centrocampo e una difesa completata da Buongiorno, Rrahmani e Juan Jesus, con Beukema da valutare. In alternativa c’è l’opzione Spinazzola a destra, Politano più alto e Gutierrez a sinistra, oppure Lang dal primo minuto con Elmas spostato sull’altra fascia. Indicazioni più precise arriveranno dalla rifinitura odierna.
Neres si era fermato al 66’ della gara dell’Olimpico: durante uno scambio con Lobotka ha avvertito dolore, è rimasto a terra e, dopo un tentativo di rialzarsi, ha chiesto il cambio. Uscito in lacrime, ha lasciato lo stadio con una stampella. Conte, già nel post-partita, aveva escluso problemi muscolari. Ora l’attesa è tutta per il possibile rientro contro l’Inter.