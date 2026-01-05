5 Gennaio 2026

Tuttosport: "Napoli su Chiesa e Lookman"

Gasperini spera di trovare nella calza della Befana un regalo a forma di Jack. Raspadori resta la prima scelta della Roma per l’attacco, nonostante i tentativi di inserimento di Lazio, Napoli e Galatasaray. Il direttore sportivo Massara ha già in mano l’intesa con l’Atletico Madrid: prestito oneroso da 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni in caso di qualificazione in Champions League. Ora la palla passa all’attaccante, chiamato a dare una risposta definitiva ai giallorossi, come riporta Tuttosport.

Capitolo Fiorentina: Kean è considerato incedibile. Il club viola ha respinto il tentativo del Paris FC di riportarlo in Ligue 1 e ha chiuso la porta anche alle sirene inglesi. Stesso discorso per Fortini, destinato al rinnovo fino al 2030. In entrata, invece, attenzione al nome di Baldanzi: sono previsti nuovi contatti con la Roma, secondo quanto riferisce Tuttosport.

Il Napoli è alla ricerca di un innesto offensivo e monitora le situazioni di Chiesa e Lookman. Dopo l’infortunio di Neres, appare difficile una cessione di Lang, nonostante il pressing del Galatasaray. Potrebbe restare in azzurro anche Mazzocchi, seguito dal Sassuolo, che in alternativa è pronto a tornare su Lazzari della Lazio, già cercato in estate prima dell’arrivo di Coulibaly, destinato a rientrare anticipatamente al Leicester, come sottolinea Tuttosport.

I neroverdi, intanto, stanno chiudendo il rinnovo di Thorstvedt fino al 2029 con opzione per il 2030. Stesso obiettivo per il Parma, che lavora al prolungamento di Bernabé fino al 2029. I ducali trattano anche Schjelderup con il Benfica e hanno in pugno il giovane Scarlato, classe 2009, in arrivo dal River Plate. Tra giovedì e venerdì è attesa la fumata bianca per Marianucci, che passerà dal Napoli alla Cremonese in prestito secco, come riporta ancora Tuttosport.

Si muove anche il Pisa, vicino all’attaccante Durosinmi del Viktoria Plzen e al centrocampista Tsawa dello Zurigo. Il portiere Sherri rientra al Cagliari, che punta ora su Nicolussi Caviglia e Vergara per la mediana, mentre Rog è vicino alla risoluzione del contratto. Il Lecce, invece, lavora ai rinnovi di Gallo e Ramadani fino al 2027 e respinge le offerte di Brentford e West Ham per Tiago Gabriel. Il Bologna insiste per Freytes e valuta Camara e Kostic sugli esterni, mentre Arizala è atteso oggi in Italia per le visite con l’Udinese. Casting aperto anche per il Genoa tra i pali, con Livakovic, Dimitrievski e Bento in lista, chiude Tuttosport.

