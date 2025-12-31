Capodanno a Napoli, città blindata e maxi isola pedonale: sicurezza rafforzata fino all’alba
NAPOLI – Un Capodanno all’insegna della sicurezza, con una maxi isola pedonale dal Plebiscito al lungomare e controlli rafforzati in tutta la città. È il piano messo a punto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, come racconta Paolo Popoli su Repubblica Napoli, per gestire eventi, concerti e lo spettacolo pirotecnico che accoglieranno il 2026.
Le disposizioni sono state definite nel corso della riunione presieduta dal prefetto Michele di Bari, alla presenza del questore Maurizio Agricola, dei comandanti di carabinieri, Guardia di finanza, polizia metropolitana e polizia municipale, insieme con l’assessore alla Legalità Antonio De Iesu. Come sottolinea Paolo Popoli su Repubblica Napoli, il Comune invita i cittadini a privilegiare i mezzi pubblici, che saranno potenziati e in servizio prolungato per tutta la notte.
Le forze dell’ordine presidieranno le principali piazze, i luoghi di ritrovo e le aree interessate dai concerti in piazza del Plebiscito e dagli eventi al Municipio e alla Rotonda Diaz. Rafforzati anche i controlli stradali e quelli sulla vendita e l’uso di botti e fuochi d’artificio. In campo ci sarà il massimo dispiegamento della polizia municipale, agli ordini del comandante Ciro Esposito, con circa 250 agenti impegnati tra le 22 e le 6 del mattino, come riferisce ancora Repubblica Napoli a firma di Paolo Popoli.
Dalle 18 scatterà il dispositivo già sperimentato per i grandi eventi al Plebiscito, con stop alle auto fino alle 5 del mattino in via Cesario Console, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo e piazza Trieste e Trento. Sospese anche le fermate di bus e taxi nell’area. Previsti varchi alle Rampe Brancaccio e a San Nicola da Tolentino, con accesso consentito solo ai residenti. La novità riguarda lo stop, dalle 22, anche al transito pedonale nelle traverse di via Nazario Sauro e nel tratto di lungomare interessato dai cantieri.
Sarà comunque possibile raggiungere Castel dell’Ovo per assistere allo spettacolo pirotecnico passando da Santa Lucia e via Chiatamone, che sarà chiusa al traffico dall’una di notte con divieto di sosta già dalle 12. I varchi saranno presidiati dai vigili urbani, ma il passaggio resterà consentito a residenti e clienti delle strutture alberghiere, come riporta Paolo Popoli su Repubblica Napoli.
Dalle 10 alle 20 tornerà inoltre il dispositivo già adottato a Natale nelle aree della movida – baretti di Chiaia, piazza Bellini, Accademia, Quartieri Spagnoli, Vomero e via Aniello Falcone – con controlli in caso di assembramenti e divieto di utilizzo di bicchieri rigidi, bottiglie di vetro, fuochi d’artificio e spray. Le stesse restrizioni entreranno in vigore dalle 18 nelle zone del Plebiscito, Municipio, Rotonda Diaz e Castel dell’Ovo.
Sul fronte della mobilità, a mezzanotte sarà rafforzato il servizio taxi. I parcheggi di interscambio Anm resteranno aperti no stop, compreso quello del Centro Direzionale, attivo fino alle 8 del mattino. Metro Linea 1 e funicolari Centrale e Chiaia saranno in servizio continuo, mentre la Linea 6 prolungherà l’orario serale. Trenitalia ha previsto 22 treni aggiuntivi sulla Linea 2, mentre le linee Eav garantiranno collegamenti fino alla sera, con servizi dedicati sulle tratte Napoli-Sorrento e Cumana nella giornata di Capodanno.
Un Capodanno blindato, dunque, che punta a garantire festa e sicurezza in tutta la città, come evidenzia Repubblica Napoli.