Tuttosport: “Napoli braccio di ferro per Mainoo”

NAPOLI – Squadra che vince non si cambia. Non è soltanto una frase fatta, ma una linea guida precisa per il Napoli di Antonio Conte in vista del mercato di gennaio. I risultati e le prestazioni delle ultime settimane hanno convinto club e allenatore a preservare gli equilibri di uno spogliatoio che, dopo qualche oscillazione iniziale, appare oggi solido e compatto. Lo scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, sottolineando come la priorità sia la continuità più che la rivoluzione.

Il direttore sportivo Giovanni Manna, vincolato dal principio del saldo zero, si muove in piena sintonia con Conte: gli interventi sul mercato invernale saranno ridotti al minimo e soltanto mirati. L’emergenza che ha segnato l’avvio di stagione degli azzurri è destinata ad attenuarsi progressivamente nel nuovo anno. Secondo Tuttosport, firma Raffaele Auriemma, Meret, Lukaku e Anguissa dovrebbero rientrare tra metà e fine gennaio, mentre per Gilmour servirà attendere metà febbraio e per De Bruyne addirittura l’inizio di marzo.

Nel frattempo Conte ha trovato la formula giusta: il 3-4-2-1 ha restituito identità ed equilibrio alla squadra. I numeri parlano chiaro: nelle dieci partite giocate con questo sistema, il Napoli ha centrato otto vittorie, lo stesso numero di successi ottenuti nelle precedenti quindici gare. Un rendimento che rafforza la convinzione di non alterare assetti e gerarchie, come evidenzia ancora Raffaele Auriemma su Tuttosport.

A rendere più sereno il contesto c’è anche l’esplosione di Rasmus Hojlund, protagonista di un momento di forma eccellente. L’attaccante danese, intervistato da Sports Illustrated, ha speso parole importanti per il suo allenatore: «Conte è un allenatore incredibile, ha fatto bene ovunque. Quando ti chiama, devi solo dire sì». Parole riportate e valorizzate da Tuttosport.

Sul fronte mercato, resta aperto il dossier Mainoo. Il centrocampista del Manchester United è da tempo sul taccuino del Napoli: piace, convince e non occuperebbe slot in lista. L’ostacolo è rappresentato dalle condizioni poste dal suo entourage, che chiede garanzie concrete di minutaggio. Il Napoli spinge per un prestito secco, coerente con il saldo zero, mentre lo United apre solo a un’operazione con obbligo di riscatto. Le distanze, come scrive ancora Raffaele Auriemma su Tuttosport, restano significative.

I movimenti più concreti potrebbero arrivare in uscita, anche per fare spazio in lista a Lukaku. Mazzocchi è seguito da Parma e Sassuolo, mentre Vergara e Ambrosino potrebbero partire in prestito, anche se sul primo Conte mantiene delle riserve, apprezzandone crescita e duttilità. In difesa Marianucci piace a Cremonese e Torino e potrebbe lasciare Napoli temporaneamente. Solo in quel caso si valuterebbe l’arrivo di un nuovo centrale. Capitolo Lucca: l’attaccante vorrebbe restare e, nonostante i sondaggi, al momento non è considerato sul mercato.

Gennaio, dunque, sarà un mese di attesa e riflessione: pochi ritocchi, rientri pesanti e una squadra che punta sulla continuità per difendere il titolo.