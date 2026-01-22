22 Gennaio 2026

Napoli–Savoia, allenamento congiunto nel segno del rispetto e della collaborazione

Allenamento congiunto di grande valore sportivo e umano tra Napoli e Savoia, che hanno vissuto una giornata intensa all’insegna della condivisione, del rispetto reciproco e dei sinceri abbracci finali. Un test significativo, andato oltre il semplice aspetto tecnico, capace di rafforzare i rapporti tra due realtà diverse per categoria ma unite dagli stessi valori sportivi.

La delegazione del Savoia è stata accolta con grande cordialità presso il centro sportivo azzurro dal vicedirettore sportivo della SSC Napoli, Antonio Sinicropi, in un clima di autentica collaborazione e apertura.

Al termine della seduta, Antonio Conte e i calciatori del Napoli hanno salutato la dirigenza oplontina, rappresentata dal presidente di CRH Nazario Matachione, dal presidente del Savoia Arcangelo Sessa, dal direttore generale Salvatore Romano e dal direttore sportivo Antonio Mazzei, complimentandosi per l’organizzazione dell’iniziativa e per lo spirito mostrato dal club campano.

Una giornata speciale che ha confermato come il Savoia, attuale capolista del girone di Serie D, continui a distinguersi non solo per i risultati sul campo ma anche per i valori che fanno parte del suo DNA: rispetto, passione e cultura sportiva, al di là di ogni categoria.

