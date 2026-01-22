Anguissa ci riprova

E adesso la Juventus. Il Napoli volta pagina dopo la notte europea di Copenaghen e si prepara alla settima delle nove partite del mese di gennaio, nel pieno di un tour de force che non concede tregua. Gli azzurri riprenderanno oggi gli allenamenti a Castel Volturno per iniziare a costruire la sfida di domenica alle ore 18 all’Allianz Stadium. Lo racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, facendo il punto sulla situazione dell’infermeria e sulle possibili scelte di Antonio Conte.

L’elenco degli indisponibili resta lungo, ma rispetto all’ultimo impegno di Champions si registra qualche segnale positivo. Contro la Juventus rientreranno Mazzocchi e Marianucci, esclusi dalla lista UEFA e dunque pronti a tornare a disposizione in campionato. Un primo passo verso un alleggerimento dell’emergenza, sottolinea Fabio Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport.

Conte spera inoltre di poter ritrovare due pedine fondamentali. Dopo aver riabbracciato Lukaku, tornato tra i convocati a Copenaghen, l’allenatore azzurro attende sviluppi su Meret e Anguissa, entrambi vicini al rientro. Le prossime sedute saranno decisive per capire se potranno essere arruolabili già domenica. La situazione sarà monitorata giorno per giorno a partire dalla ripresa odierna, dopo il giorno di pausa concesso alla squadra, come evidenzia ancora il Corriere dello Sport.

Per Anguissa il rientro appare sempre più vicino. Il centrocampista sta smaltendo una lombalgia che aveva rallentato il suo ritorno in campo dopo la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, infortunio che lo aveva costretto a fermarsi da novembre e a saltare ben sedici partite. Un problema improvviso che ha fatto slittare di qualche giorno il rientro in gruppo, ma ora la sensazione è che possa tornare utile contro la Juventus. Concetto simile per Meret, impegnato a superare l’ultimo fastidio alla spalla sinistra. Due recuperi che, come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, sarebbero ossigeno puro per Conte.

L’emergenza, però, resta in altri reparti. Domenica il Napoli dovrà ancora fare a meno di Rrahmani, De Bruyne, Gilmour, Politano e Neres, assenze che condizionano inevitabilmente le scelte di formazione. In alcuni ruoli le decisioni saranno obbligate, in altri restano aperte le riflessioni tattiche. A tre giorni dalla gara c’è comunque tempo per valutare ogni dettaglio.

Non solo campo. Alla ripresa degli allenamenti si parlerà anche della delusione accumulata martedì sera per il pareggio contro il Copenaghen, una ferita ancora aperta. Poi sarà il momento di archiviare la Champions e concentrare tutte le energie sul futuro immediato. Sulla Juventus. Una sfida chiave, nel mezzo di un gennaio che non concede respiro, come conclude Fabio Tarantino del Corriere dello Sport.