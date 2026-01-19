Corriere dello Sport: “Big Rom ci sarà”

Big Rom ci sarà. Il Napoli andrà a Copenaghen con Romelu Lukaku nuovamente a disposizione, pronto almeno per la panchina in quello che, a due partite dalla fine, può essere considerato il vero crocevia del cammino europeo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la sfida tra Copenaghen e Napoli mette di fronte due squadre appaiate a quota 7 punti, 24ª contro 23ª, con l’obiettivo di blindare un posto playoff in un contesto di emergenza assoluta per gli azzurri.

Il ritorno di Lukaku arriva nel momento più delicato. Il Napoli si presenterà in Danimarca con una rosa ridotta all’osso, ma con Big Rom pronto a dare il cambio a Hojlund, sfinito da una sequenza impressionante di impegni. Dal rientro post infortunio del 28 ottobre a Lecce, Rasmus ha disputato 19 partite in 81 giorni: 17 da titolare, accumulando 1502 minuti, esclusi i recuperi. A questi si aggiungono gli 84 minuti giocati con la nazionale tra Scozia e Danimarca, per un totale di 1586. Numeri che, come sottolinea Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, lo collocano al quarto posto per minutaggio complessivo nella rosa del Napoli.

Il confronto con Lucca è emblematico dell’emergenza. L’unica alternativa offensiva durante l’assenza di Lukaku ha collezionato appena 223 minuti negli stessi 81 giorni, partendo titolare solo contro Lecce e Cagliari, con appena 15 minuti giocati nelle ultime quattro gare. In totale, Lucca è il 27° uomo della rosa per impiego complessivo con 585 minuti, meno persino di De Bruyne, fermo dal 25 ottobre. Un dato che il Corriere dello Sport, nell’analisi firmata da Fabio Mandarini, utilizza per fotografare una situazione limite.

Il valore del rientro di Lukaku, questa volta, non è soltanto simbolico. A differenza della convocazione di Riyadh per la Supercoppa, quando non scese mai in campo perché non ancora pronto, ora Romelu può rappresentare una risorsa concreta. L’ultima apparizione risale al 14 agosto 2025, giorno dell’infortunio al retto femorale sinistro contro l’Olympiacos, ma dopo 159 giorni dall’ultima presenza e 242 dall’ultima ufficiale, Conte spera almeno in uno spezzone utile. Anche perché sull’aereo per Copenaghen mancheranno in nove: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret, Neres, Rrahmani e Politano, oltre agli esclusi dalla lista Champions Mazzocchi e Marianucci, come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Le scelte, dunque, sono obbligate. Rrahmani, Politano e Neres restano fuori per problemi fisici, mentre sarà fondamentale il recupero di Elmas dopo l’influenza. Conte dovrà scegliere tra Elif, Vergara e Lang per completare il reparto alle spalle di Hojlund. Di Lorenzo tornerà sulla corsia destra, Buongiorno prenderà il posto di Amir. In Danimarca servirà resistere, soffrire e aggrapparsi anche a Big Rom per tenere vivo il sogno Champions.