Napoli, ceduti Lang e Lucca
Il mercato del Napoli entra finalmente nel vivo e potrebbe sbloccarsi a breve. Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il club azzurro è sempre più vicino a definire le cessioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang, passaggi fondamentali per dare il via alle operazioni in entrata.
Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, per Lorenzo Lucca esiste già un accordo di massima tra il Napoli e il Nottingham Forest. La destinazione finale dell’attaccante dipenderà però dalla sua volontà: sullo sfondo resta vivo anche l’interesse del Pisa, pronto a riportare il centravanti in Toscana. Una decisione attesa nelle prossime ore, che potrebbe risultare decisiva per l’equilibrio del mercato azzurro.
Situazione simile per Noa Lang, sempre più vicino al Galatasaray. Anche in questo caso, come spiegato da Gianluca Di Marzio, la trattativa è ben avviata e rappresenta un passaggio cruciale nella strategia del Napoli per il mese di gennaio.
Il nodo centrale resta il vincolo imposto dalla società: mercato obbligatoriamente a saldo zero. Come sottolineato ancora da Gianluca Di Marzio, il Napoli potrà acquistare solo dopo aver ceduto, rendendo le uscite di Lucca e Lang determinanti per ogni movimento successivo.
Una volta chiuse le due operazioni, il club partenopeo potrà concentrarsi sugli innesti offensivi. Restano aperte diverse piste: da En-Nesyri a Sterling, senza escludere soluzioni alternative che possano garantire esperienza e affidabilità immediata. La direzione è tracciata, ma tutto passa dalle cessioni: solo allora il mercato del Napoli potrà davvero decollare.