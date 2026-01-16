Corriere dello Sport: “Il Napoli ha il mal d’Africa”
L’ultima idea del Napoli arriva da lontano, con lo sguardo rivolto al Marocco e un orecchio teso verso la Turchia. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, sul tavolo della direzione sportiva azzurra è finito il nome di Youssef En-Nesyri, 28 anni, attaccante esperto e fisicamente strutturato, con un passato importante al Siviglia e un presente da protagonista al Fenerbahce.
Nel club turco, guidato da Domenico Tedesco, En-Nesyri è uno dei riferimenti offensivi nella corsa al titolo contro il Galatasaray. In questo momento, però, l’attaccante è concentrato sulla Coppa d’Africa, dove sta brillando con il Marocco: suo il rigore decisivo nella semifinale contro la Nigeria di Osimhen, che ha proiettato la nazionale di Regragui in finale. Domenica l’ultimo atto contro il Senegal, poi sarà tempo di guardare al futuro.
Secondo quanto riferisce ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, in Turchia raccontano di un giocatore attratto da piazze calde, aspetto che lo avrebbe spinto a mettere in secondo piano le sirene della Premier League, Everton in testa. I numeri spiegano perché il Napoli stia riflettendo: 8 gol e 1 assist nella prima parte di stagione tra campionato e preliminari di Champions, continuità e leadership in un contesto tutt’altro che semplice.
L’idea del club azzurro sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, formula più compatibile con i paletti economici imposti dalla proprietà. Dal suo entourage filtra che, al momento, En-Nesyri pensa esclusivamente alla finale di Coppa d’Africa. Il Fenerbahce, però, sembra orientato alla cessione e avrebbe proposto il giocatore anche alla Juventus. Per il Napoli, come sottolinea il Corriere dello Sport, tutto resta comunque subordinato alle uscite.
La chiave resta Lorenzo Lucca, pedina centrale negli incastri di mercato. L’attaccante piace al Besiktas, che prima dovrà però liberare spazio cedendo Tammy Abraham all’Aston Villa. Ma non solo: Lucca ha estimatori anche in Portogallo, con il Benfica alla finestra, e soprattutto in Arabia Saudita.
L’ipotesi Marcos Leonardo
Ed è proprio guardando verso Riyadh che prende forma una pista suggestiva. L’Al Hilal di Simone Inzaghi osserva Lucca e, come evidenzia Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, non è da escludere uno scambio che riporterebbe in Europa Marcos Leonardo, classe 2003, centravanti brasiliano cresciuto nel Santos.
Dopo una breve ma positiva parentesi al Benfica (8 gol in 24 presenze), Marcos Leonardo ha trovato l’esplosione definitiva in Arabia: 41 reti in 63 partite e titolo di capocannoniere dell’ultimo Mondiale per Club con 4 gol. Un profilo giovane ma già maturo, che sogna il rientro nel giro della Seleção di Carlo Ancelotti dopo tutta la trafila nelle nazionali giovanili.
Piste che si intrecciano, nomi che si sovrappongono e un reparto offensivo che il Napoli vuole rinforzare senza forzature. Diversa, invece, la situazione di Noa Lang: l’olandese ha espresso la volontà di restare almeno fino a fine stagione, con l’obiettivo di giocarsi le sue chance in ottica Mondiale. Il Napoli non chiude la porta a nessuno, ma non farà sconti.
Una regola resta chiara, conclude il Corriere dello Sport: se entra qualcuno, qualcun altro dovrà uscire. Vale per Lang come per gli altri profili con trattative avviate, da Marianucci ad Ambrosino, passando per Vergara e Mazzocchi. Conte li tiene tutti sulla corda: chi resterà fino alla chiusura del mercato avrà spazio e responsabilità.