Napoli-Parma, le formazioni ufficiali: Lang dal 1’, tridente con Højlund
Tutto pronto al Maradona per Napoli-Parma, match in programma alle 18:30. Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida, con gli azzurri che scendono in campo con il 3-4-3 disegnato da Stellini.
Davanti a Milinkovic-Savic, linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Sulle corsie spazio a Mazzocchi a destra e Olivera a sinistra, con Lobotka e McTominay in mezzo al campo. In attacco tridente formato da Politano, Højlund e Lang, alla ricerca di continuità.
Il Parma risponde con il 3-5-2: Cuesta punta su una mediana folta e sulla coppia offensiva Ondrejka-Cutrone.
Formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-3)
Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno;
Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera;
Politano, Højlund, Lang.
All. Stellini.
PARMA (3-5-2)
Rinaldi; Circati, Troilo, Valenti;
Britschgi, Keita, Estevez, Sorensen, Ordonez;
Ondrejka, Cutrone.
All. Cuesta.