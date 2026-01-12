Napoli, allarme Meret
NAPOLI – Brutte notizie dal centro sportivo di Castel Volturno. Durante la seduta di allenamento successiva al match di San Siro, Alex Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra. Il portiere azzurro si è infortunato nel corso della sessione svolta questa mattina, facendo scattare immediatamente l’attenzione dello staff medico.
Il Napoli è tornato in campo per preparare la prossima gara di campionato contro il Parma: lavoro di scarico per chi è sceso in campo dal primo minuto al Meazza, seduta tecnico-tattica per il resto del gruppo. Proprio durante l’allenamento Meret ha accusato il problema alla spalla, le cui condizioni verranno ora valutate con maggiore precisione.
Nelle prossime ore il portiere sarà sottoposto ad accertamenti strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. La sua presenza contro il Parma resta in dubbio, con lo staff tecnico che attende l’esito degli esami prima di prendere decisioni definitive.
Un campanello d’allarme importante per il Napoli, che rischia di perdere il proprio numero uno in un momento delicato della stagione.