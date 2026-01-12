12 Gennaio 2026

Napoli, allarme Meret

redazione 12 Gennaio 2026
Napoli, allarme Meret

Meret - fonte LaPresse - Napolipiu

NAPOLI – Brutte notizie dal centro sportivo di Castel Volturno. Durante la seduta di allenamento successiva al match di San Siro, Alex Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra. Il portiere azzurro si è infortunato nel corso della sessione svolta questa mattina, facendo scattare immediatamente l’attenzione dello staff medico.

Il Napoli è tornato in campo per preparare la prossima gara di campionato contro il Parma: lavoro di scarico per chi è sceso in campo dal primo minuto al Meazza, seduta tecnico-tattica per il resto del gruppo. Proprio durante l’allenamento Meret ha accusato il problema alla spalla, le cui condizioni verranno ora valutate con maggiore precisione.

Nelle prossime ore il portiere sarà sottoposto ad accertamenti strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. La sua presenza contro il Parma resta in dubbio, con lo staff tecnico che attende l’esito degli esami prima di prendere decisioni definitive.

Un campanello d’allarme importante per il Napoli, che rischia di perdere il proprio numero uno in un momento delicato della stagione.

Altro

Milan-Napoli, Di Lorenzo: "Dedichiamo la vittoria a Maradona"

Di Lorenzo spegne le polemiche: «Napoli solido, restiamo in corsa»

redazione 12 Gennaio 2026
Conte

Tuttosport: “Conte furioso”

redazione 12 Gennaio 2026
Screenshot 2026-01-12 054545

Corriere dello Sport: “Il Napoli non muore mai”

redazione 12 Gennaio 2026
Screenshot 2026-01-11 083844

Gazzetta dello Sport: “Notte scudetto”

redazione 11 Gennaio 2026
Bianchi su Conte: "Un maestro nel gestire l'entusiasmo del Napoli"

Bianchi frena tutti: «Altro che scudetto, a gennaio non si vince»

redazione 11 Gennaio 2026
Neres titolare contro il Palermo: Ecco cosa ha chiesto Conte

Napoli, emergenza totale verso San Siro: Neres ko, Conte senza alternative

redazione 10 Gennaio 2026

Ultimissime

Zazzaroni: "Garcia mi ricorda Benitez all'Inter. Speriamo che non faccia gli stessi errori"

Zazzaroni: «Raspadori al Napoli? Ecco cosa mi risulta»

redazione 12 Gennaio 2026
Meret - fonte LaPresse - Napolipiu

Napoli, allarme Meret

redazione 12 Gennaio 2026
de bruyne-lapresse-napolipiu.com

De Bruyne parla in Belgio: recupero procede, obiettivo Mondiale

redazione 12 Gennaio 2026
Criscitiello: "Rabbrividisco al sentir parlare di Italiano a Napoli"

«Vergognatevi»: Conte urla quello che il calcio pensa

redazione 12 Gennaio 2026
raspadori-lapresse-napolipiu.com (1)

Gazzetta dello Sport: “Raspadori aspetta il Napoli”

redazione 12 Gennaio 2026