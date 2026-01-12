Gazzetta dello Sport: “Raspadori aspetta il Napoli”
Ancora poco più di ventiquattro ore. Poi sarà davvero l’ora della verità. La telenovela legata a Giacomo Raspadori entra nella sua fase decisiva, tra colpi di scena e incastri di mercato sempre più complessi. Come racconta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante si è regolarmente allenato con l’Atletico Madrid ed è stato provato da Diego Simeone anche nell’undici titolare in vista della sfida di Coppa del Re contro il Deportivo La Coruña.
Prima della partenza per la Galizia, però, la Roma pretende una risposta definitiva. Niente più attese: in caso di nuovi rinvii, i giallorossi vireranno su altri obiettivi. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, a Madrid è arrivato anche Manuel Montipò, uno degli agenti del giocatore, mentre oggi dovrebbe unirsi Tullio Tinti per valutare ogni scenario con attenzione. Raspadori resta pieno di dubbi, nonostante le rassicurazioni ricevute dal ds Massara su ruolo e ingaggio.
L’accordo con l’Atletico prevede un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 18,5, ma la Roma ha fatto un passo ulteriore: garantire la certezza del riscatto a giugno. Una sicurezza fondamentale per il giocatore, anche alla luce delle possibili uscite di Dovbyk e Baldanzi, che potrebbero lasciare in rosa il solo Soulé. A Trigoria è arrivata anche un’offerta importante, vicina ai 4 milioni a stagione. Più di così, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Massara difficilmente potrebbe fare.
Ma nella testa di Raspadori c’è anche un ritorno di fiamma inatteso: il Napoli. Proprio il club con cui ha vinto due scudetti negli ultimi tre anni e dove è stato protagonista del tricolore della scorsa stagione. Cinque mesi fa l’addio, direzione Atletico Madrid, per un’operazione da 22 milioni più bonus. Ora Conte è alla ricerca di una prima punta e di un trequartista e Manna ha riallacciato i contatti, spiegando a Jack che, in caso di addio alla Spagna, il Napoli sarebbe pronto a riprenderselo. Un profilo ideale, in grado di muoversi alle spalle di Lukaku e Hojlund o di alternarsi a Neres.
Il problema, però, è di natura economica. Il Napoli è bloccato dal vincolo del “saldo zero” legato al costo del lavoro allargato. Per rientrare, De Laurentiis dovrebbe prima cedere un big. Gli indiziati sono Lucca, seguito da Benfica e Porto, e Lang, che ha estimatori in Turchia e cerca più spazio in ottica Mondiale. Raspadori prende tempo, aspettando di capire cosa accadrà in azzurro. Un’attesa che, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, sta irritando non poco l’ambiente romanista, consapevole di essere al momento una seconda – se non terza – scelta, visto che il primo desiderio di Jack resta quello di continuare con l’Atletico Madrid.