Di Lorenzo spegne le polemiche: «Napoli solido, restiamo in corsa»
La calma dopo la tempesta. A San Siro, nel dopo gara segnato dalla rabbia di Antonio Conte, è Giovanni Di Lorenzo a riportare equilibrio e lucidità. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il capitano del Napoli sceglie di non entrare nel merito degli episodi arbitrali e preferisce soffermarsi sulla prestazione della squadra, capace di restare compatta nonostante le difficoltà.
«Abbiamo fatto una partita solida e siamo rimasti concentrati», spiega Di Lorenzo, parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. «Siamo contenti per questo pareggio perché è arrivato dopo due volte in cui siamo andati in svantaggio». Un’analisi lucida, che evidenzia soprattutto il carattere del gruppo e la capacità di reagire nei momenti più delicati della gara.
Il capitano azzurro evita accuratamente le polemiche legate al rigore concesso all’Inter. «Non commento l’operato dell’arbitro», ribadisce, come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport. «Nel nostro momento migliore abbiamo subito questo rigore, ma la squadra è rimasta in partita ed è stata premiata con il pareggio. Poi abbiamo anche provato a vincerla». La sensazione, secondo Di Lorenzo, era quella di poter sfruttare ulteriori situazioni favorevoli nel finale.
Napoli che resta così pienamente in scia, con una stagione ancora lunga davanti. Lo scudetto non viene mai nominato apertamente, ma l’orizzonte è chiaro. «L’obiettivo è migliorarci giorno dopo giorno», aggiunge il capitano, guardando anche all’Europa. In Champions l’obiettivo è fare più punti possibile nelle prossime due gare per andare avanti, mentre in campionato sarà fondamentale restare agganciati alle prime posizioni.
Come conclude la Gazzetta dello Sport, il messaggio di Di Lorenzo è netto: testa bassa, niente alibi e spirito battagliero fino alla fine. «In Italia dobbiamo stare attaccati e non lasciare punti per strada. Ci sarà da combattere fino all’ultimo».