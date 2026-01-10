Napoli, il messaggio di Starace prima di San Siro: «Partite che si preparano con il cuore»
Alla vigilia di Inter-Napoli, arriva un messaggio carico di significato da una delle figure simbolo del club azzurro. Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli e presenza fissa dello spogliatoio da decenni, ha affidato a Instagram il suo pensiero in vista della sfida di San Siro.
«Ci sono partite che si preparano con il cuore prima ancora che con le gambe. Domani si va a Milano. Uniti, con la nostra identità e la nostra passione. Forza Napoli. Sempre», ha scritto Starace, raccogliendo in poche righe lo spirito che accompagna la squadra di Conte verso uno degli snodi chiave della stagione.
Parole semplici ma profonde, che arrivano da chi vive il Napoli ogni giorno lontano dai riflettori, ma con un ruolo centrale nella quotidianità del gruppo. Un messaggio che richiama unità, appartenenza e identità, valori che diventano ancora più importanti in una vigilia segnata da assenze, emergenza e grande pressione.
Il Napoli si prepara alla trasferta di Milano con la consapevolezza delle difficoltà, ma anche con la forza di chi sa che certe partite si giocano prima di tutto nella testa e nel cuore. E Starace, ancora una volta, ha detto ciò che molti tifosi pensano.