Corriere dello Sport: “Luci Neres a San Siro”

Neres: "Vi racconto la gioia del gol al Maradona. Ai tifosi faccio una promessa"| VIDEO

Neres a San Siro non è ancora una certezza, ma è una possibilità concreta. Il Napoli che si prepara allo scontro scudetto di domenica contro l’Inter inizia a valutare con maggiore realismo le chance di recuperare il suo uomo simbolo dell’ultimo periodo. Come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, da oggi partiranno le valutazioni più approfondite sulle condizioni dell’esterno brasiliano, diventato una variabile tattica decisiva nel recente filotto di vittorie.

Fantasia, qualità e imprevedibilità: Neres, insieme a Elmas, Hojlund, Politano e Spinazzola, ha contribuito a cambiare radicalmente la produzione offensiva del Napoli nel mini ciclo di quattro successi consecutivi, dalla Supercoppa alla Lazio. Poi l’infortunio rimediato all’Olimpico e l’assenza contro il Verona, la prima gara senza di lui dopo Riyadh e, non a caso, anche la prima battuta d’arresto. Un segnale chiaro che, sottolinea ancora Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, evidenzia il peso specifico dell’ex Ajax nell’economia del gioco azzurro.

Contro l’Hellas, oltre a Neres, mancavano infatti altri otto elementi tra infortunati, affaticati, ritardi atletici e squalifiche. Un’emergenza che ha reso ancora più evidente quanto l’assenza del brasiliano incida sul rendimento complessivo della squadra. La distorsione alla caviglia sinistra non è stata accompagnata da lesioni, un aspetto già considerato un risultato importante dallo staff medico, soprattutto dopo i timori iniziali di uno stop più lungo. Tuttavia, come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il rientro dipenderà soprattutto dalle sensazioni del giocatore nella corsa, nel calcio e nei cambi di direzione.

Antonio Conte, nel post partita con il Verona, si è mostrato possibilista, ma ora la palla passa a Neres, chiamato a fornire risposte concrete sul campo. Una volta analizzato il quadro con allenatore e staff, si decideranno anche le modalità di impiego: dal primo minuto o a gara in corso. L’obiettivo prioritario resta averlo almeno tra i convocati. Nella migliore delle ipotesi, Conte potrebbe ripristinare il tandem di trequartisti alle spalle di Hojlund, riportando Elmas a sinistra e restituendo la corsia destra proprio a Neres. In alternativa, saranno valutate soluzioni diverse, anche alla luce delle condizioni non ottimali di Beukema e delle possibili rimodulazioni difensive.

Intanto rientrerà dalla squalifica Mazzocchi, protagonista positivo contro la Lazio prima dell’espulsione. Oggi rappresenta una giornata chiave nella preparazione tecnico-tattica verso la trasferta di Milano, già alla vigilia della partenza. Con una speranza in più: ritrovare Neres. Non uno qualsiasi, ma un giocatore capace di incidere con numeri e giocate: sei gol e un assist dal 22 novembre, dominio negli uno contro uno e capacità di creare spazi per Hojlund e per gli inserimenti degli esterni. Un valore aggiunto che, conclude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, potrebbe fare la differenza anche a San Siro.

