Corriere dello Sport: “Napoli si ferma sul più bello: Conte tra Var, rimpianti e sfida all’Inter”
Il Napoli si ferma dopo quattro vittorie consecutive e, soprattutto, dopo quattro prestazioni di altissimo livello. Come racconta Fabio Mandarini, inviato a Napoli per il Corriere dello Sport, l’ultima gara del girone d’andata rappresenta una frenata pesante in ottica scudetto, a quattro giorni dallo scontro diretto con l’Inter a San Siro, nonostante una ripresa di grande intensità.
«Andare sotto per 2-0 avrebbe potuto ammazzare un toro, ma non questi ragazzi», ha spiegato Conte nel post-partita, parole riportate da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Il tecnico azzurro ha sottolineato la prestazione del secondo tempo, definita «di altissimo livello», segnata anche da due reti annullate che aprono inevitabilmente il capitolo più amaro della serata, andata in scena sotto gli occhi del designatore Rocchi, presente in tribuna al Maradona.
Il tema Var domina il dibattito. Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, Conte ha provato a mantenere equilibrio sull’episodio del rigore, parlando di valutazioni oggettive, ma l’amarezza cresce sul gol annullato a Hojlund per fallo di mano. «Io non so dove avrebbe dovuto mettere quel braccio», ha detto l’allenatore, ricordando come l’arbitro in campo avesse inizialmente convalidato la rete.
Al netto delle polemiche, Conte ha voluto difendere con forza la sua squadra. Secondo quanto riporta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, l’allenatore ha elogiato l’atteggiamento dei suoi, sottolineando la difficoltà di rimontare uno svantaggio di due gol contro una squadra votata alle ripartenze e ringraziando anche il pubblico per il sostegno nei momenti più delicati. «Ora bisogna andare avanti e pensare alla prossima», il messaggio chiave.
E la prossima è la sfida con l’Inter. Come scrive ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Conte guarda già a San Siro, sperando di recuperare Neres e Mazzocchi, e respinge le etichette sui favoriti. «Affronteremo una squadra forte con voglia e determinazione», ha spiegato, tornando anche sulle polemiche mediatiche che accompagnano da settimane il Napoli. «Dico solo ciò che penso, ma qui in Italia si gira sempre la frittata», la chiosa di un tecnico pronto a vivere un altro snodo cruciale della stagione.