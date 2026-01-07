Napoli, il caso De Bruyne scuote il mercato: possibile cessione già a gennaio
Il mercato del Napoli potrebbe riservare un colpo di scena clamoroso. Kevin De Bruyne, arrivato in estate come uno dei grandi nomi del progetto azzurro, potrebbe già lasciare il club nella sessione invernale. È l’ipotesi lanciata dall’edizione odierna de Il Mattino, che analizza nel dettaglio una situazione diventata improvvisamente complessa.
Secondo quanto riportato da Il Mattino, il nodo centrale è rappresentato dalle condizioni fisiche del centrocampista belga. De Bruyne è atteso a Castel Volturno nei prossimi giorni, ma non per rientrare in gruppo. «È pronto a tornare a Napoli tra una settimana, come nel piano originario, ma solo per continuare il percorso medico», si legge sul quotidiano partenopeo. I tempi di recupero si sono infatti allungati e il suo infortunio viene giudicato persino più delicato rispetto a quello di Lukaku.
Il Mattino sottolinea come, ad oggi, non esista una data certa per rivedere De Bruyne in campo: l’obiettivo realistico sarebbe la fine di febbraio. Un orizzonte che impone prudenza, anche considerando l’età del giocatore e la natura della lesione al bicipite femorale. Un aspetto non secondario, soprattutto in un anno particolare: il 2026 sarà quello del Mondiale, l’ultimo per la generazione d’oro del Belgio, e il centrocampista vuole arrivarci nelle migliori condizioni possibili.
In questo contesto, con il mercato aperto, Il Mattino apre a uno scenario fino a poco tempo fa impensabile: eventuali offerte provenienti dall’Arabia Saudita verrebbero prese in considerazione dal Napoli. Non solo. Lo stesso De Bruyne, sempre secondo Il Mattino, sarebbe disposto a valutare alternative, pur senza decisioni affrettate. Prima di ogni scelta, resta prioritario il pieno recupero fisico.
Sul tavolo pesa anche la questione economica. Il Napoli, come evidenzia Il Mattino, sta valutando attentamente ogni aspetto nell’ottica del “saldo zero” fissato per il mercato di gennaio. Gli stipendi incidono in maniera significativa: «Sono due gli ingaggi pesantissimi, quelli di Lukaku e De Bruyne. Romelu guadagna 7 milioni, Kevin 11 milioni lordi», riporta il quotidiano. Due stipendi importanti che, in una fase di riflessione strategica, non possono essere ignorati.
Nelle prossime settimane è previsto un confronto tra società, calciatore e staff. Tutto resta ancora nel campo delle ipotesi, ma il caso De Bruyne è aperto e rappresenta una delle questioni più delicate dell’inverno azzurro. La priorità, ribadisce Il Mattino, resta una sola: che il giocatore torni a stare bene. Il resto verrà dopo.