Repubblica: “Conte torna al Maradona in 45 mila per il Verona patto scudetto con i tifosi”
La lunga attesa è finita. Dopo oltre un mese in viaggio, il Napoli ritrova il Maradona e lo fa inaugurando il 2026 con la sfida contro il Verona, in programma oggi alle 18.30. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, il ritorno a Fuorigrotta arriva dopo sei partite consecutive lontano da casa, comprese le Final Four di Supercoppa Italiana che hanno regalato agli azzurri il primo trofeo stagionale, conquistato in Arabia Saudita alla vigilia di Natale.
L’ultimo ricordo casalingo risale al 7 dicembre, alla vittoria vibrante contro la Juventus dell’ex Spalletti. Da allora solo trasferte, ma con risultati pesanti: i successi a Cremona e contro la Lazio all’Olimpico hanno permesso alla squadra di Conte di restare pienamente agganciata a Inter e Milan nella corsa scudetto e in lizza anche per il titolo di campione d’inverno. Un momento eccellente, come sottolinea Marco Azzi di Repubblica Napoli, costruito nonostante una prima parte di stagione segnata da numerosi infortuni.
Oggi il Maradona ritrova i campioni d’Italia e accoglie anche la Supercoppa, che sfilerà a bordo campo fino al fischio d’inizio. Un richiamo in più per i tifosi, anche se l’orario pomeridiano in un giorno lavorativo e a ridosso della fine delle festività ha rallentato la corsa al tutto esaurito. Resta però forte il legame tra squadra e pubblico, che nel 2025 ha spinto il Napoli a chiudere l’anno senza sconfitte interne.
Il lungo viaggio ha restituito certezze e fiducia al gruppo, trasformato dalle soluzioni tattiche di Conte per fronteggiare l’emergenza. Ma ora si apre una fase cruciale: la gara con il Verona è la prima di tre partite ravvicinate al Maradona, intervallate solo dalla trasferta di San Siro contro l’Inter. Dopo l’Hellas, infatti, arriveranno Parma e Sassuolo, con l’obiettivo di chiudere al meglio il girone d’andata e ripartire forte in quello di ritorno. Un passaggio chiave, come evidenzia ancora Marco Azzi su Repubblica Napoli, anche per sfruttare nuovamente il fattore campo.
Il dodicesimo uomo torna protagonista dopo settimane di assenza forzata, tra divieti di trasferta e impegni lontano dalla Campania. La voglia di Napoli cresce, come dimostra anche l’avvio della prevendita per la sfida di Champions League contro il Chelsea del 28 gennaio. Nemmeno la pioggia ha fermato un gruppo di tifosi, presenti ieri fuori dal Training Center di Castel Volturno per salutare la squadra dopo la rifinitura.
Sul piano tecnico, Conte non ha disposto il ritiro prepartita e valuta qualche rotazione. Lang è pronto a sostituire l’infortunato Neres, mentre in difesa Buongiorno dovrebbe tornare dal primo minuto con Juan Jesus a riposo. Ballottaggio sulla sinistra tra Spinazzola e Gutierrez, panchina per Lucca. Un mese dopo, il Napoli torna a casa con un trofeo in bacheca e la voglia di continuare a sognare.