5 Gennaio 2026

Corriere dello Sport: “Neres si ferma e il Napoli trema”

redazione 5 Gennaio 2026
Corriere dello Sport: “Neres si ferma e il Napoli trema”

Stava andando tutto bene, anche senza gol o numeri da copertina, poi il dolore improvviso e lo stop. David Neres si è fermato a metà del secondo tempo contro la Lazio, provando inizialmente a stringere i denti prima di arrendersi e finire a terra. L’uscita dal campo, sorretto dallo staff medico e visibilmente sofferente, ha gelato l’Olimpico e il Napoli, come racconta Fabio Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport.

L’umore del brasiliano è apparso subito cupo. Non riusciva a camminare da solo, ha avuto bisogno di aiuto anche al termine della partita e ha lasciato lo stadio in stampelle. La prima diagnosi parla di trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra, ma ora tutto è affidato agli esami strumentali in programma oggi, che chiariranno soprattutto i tempi di recupero, come riferisce ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport.

Non si tratta di un problema muscolare, ma il dolore è stato intenso e il destino di Neres resta sospeso. Conte attende notizie e intanto il giocatore ha affidato il suo stato d’animo ai social, pubblicando una semplice foto della partita senza parole: un silenzio che racconta più di mille frasi l’amarezza per uno stop arrivato nel momento migliore, sottolinea il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Fabio Tarantino.

Anche contro la Lazio, Neres stava offrendo l’ennesima prestazione di spessore, dando profondità sulla fascia destra e dialogando con Hojlund. Dopo la sosta era diventato uno dei simboli della rinascita del Napoli, protagonista della svolta tattica e mentale della squadra. Proprio per questo Conte, come spiegato nel post partita, spera che lo stop possa essere breve, considerando un calendario che non concede tregua: sette partite fino al 28 gennaio, con lo scontro diretto di San Siro contro l’Inter, come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport.

Dal rientro dopo la sosta, Neres aveva praticamente sempre giocato. Solo contro il Cagliari era partito dalla panchina, poi sempre titolare tra campionato, Champions e Supercoppa. Sei gol, prestazioni convincenti e un’intesa crescente con Hojlund: suo il gol decisivo contro il Milan a Riyadh e la doppietta al Bologna in finale, oltre alla rete contro l’Atalanta e a quella segnata all’Olimpico contro la Roma. Stavolta, però, la Capitale ha un sapore amaro. Lo stesso stadio che lo aveva esaltato diventa teatro della paura per lui, per i compagni e per Conte. Ora la parola passa agli esami, con la stagione che corre veloce: Hellas e Inter sono già dietro l’angolo, conclude Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport.

Altro

26ff1b70ff (1)

Corriere dello Sport: “Di Conte muso, ancora una volta”

redazione 5 Gennaio 2026
rrahmani-piccirillo-napolipiu.com

Rrahmani decisivo contro la Lazio: «Sui piazzati lavoriamo sempre»

redazione 4 Gennaio 2026
Antonio Conte - fonte LaPresse - Napolipiu

Repubblica: “Napoli, all’Olimpico inizia il tour de force di gennaio”

redazione 4 Gennaio 2026
Screenshot 2026-01-04 063223

Corriere dello Sport: “Lazio-Napoli, le probabili formazioni”

redazione 4 Gennaio 2026
6b838c1165

Corriere dello Sport: “Conte punta su Ras per colpire la Lazio”

redazione 3 Gennaio 2026
Lang-LegaSerieA-Napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Solo baci senza saluti: Lang vede ancora azzurro”

redazione 3 Gennaio 2026

Ultimissime

610187160_18554413276001889_6776421582254216879_n (2)

Lazio-Napoli 0-2: gol e highlights

redazione 5 Gennaio 2026
96fa806c86

Corriere dello Sport: “Neres si ferma e il Napoli trema”

redazione 5 Gennaio 2026
26ff1b70ff (1)

Corriere dello Sport: “Di Conte muso, ancora una volta”

redazione 5 Gennaio 2026
79b4b1f77f

Corriere dello Sport: “Napoli a orologeria”

redazione 5 Gennaio 2026
rrahmani-piccirillo-napolipiu.com

Rrahmani decisivo contro la Lazio: «Sui piazzati lavoriamo sempre»

redazione 4 Gennaio 2026