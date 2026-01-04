4 Gennaio 2026

Lazio-Napoli, Marelli sul doppio rosso: «Decisione corretta»

Il doppio cartellino rosso estratto nel finale di Lazio-Napoli continua a far discutere, ma per Luca Marelli la decisione arbitrale è stata corretta. L’ex arbitro internazionale è intervenuto ai microfoni di DAZN durante la gara dell’Olimpico per analizzare l’episodio che ha portato all’espulsione di Marusic e Mazzocchi.

«In un primo momento Massa si era avvicinato con l’idea di estrarre il cartellino giallo», ha spiegato Marelli. «Ma l’azione è proseguita e, avendo continuato, l’arbitro ha cambiato decisione estraendo il rosso. È stata la soluzione più corretta».

Secondo Marelli, dunque, la valutazione finale dell’arbitro è stata coerente con la dinamica dell’episodio e con il regolamento, considerando il protrarsi della condotta da parte dei due calciatori. Una lettura che conferma la correttezza tecnica della scelta arbitrale in un momento delicato del match.

