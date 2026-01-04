Conte dopo Lazio-Napoli: «Prestazione di altissimo livello, ma servono più gol»
Il Napoli espugna l’Olimpico e Antonio Conte esce dalla sfida contro la Lazio con più certezze che rimpianti. La vittoria porta la firma di una prestazione solida, matura e tecnicamente pulita, ma non cancella del tutto le criticità che il tecnico azzurro continua a evidenziare.
«Quel “finalmente” sul gol del raddoppio di Rrahmani dice molto», spiega Conte nel post partita. «Sono situazioni che proviamo, anche sulle palle inattive. Rrahmani ha qualità e occasioni importanti, deve solo essere più convinto quando attacca l’area». Il tecnico sottolinea come la squadra abbia interpretato la gara con personalità fin dai primi minuti: «Giocare all’Olimpico contro la Lazio è difficile per tutti. Farlo con il pallino del gioco in mano significa aver disputato una partita di alta qualità».
Conte non nasconde la propria soddisfazione: «Sono molto contento della prestazione, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo difeso alti, pressando a cinquanta metri, e in fase di possesso avevamo tante soluzioni. La pulizia tecnica è stata evidente». Resta però un nodo irrisolto: «Manca ancora un po’ di cinismo. Arriviamo tante volte in zona gol ma manca sempre qualcosa per essere più cattivi sotto porta».
Il tecnico guarda anche al futuro con una certa apprensione. «Sta arrivando un momento complicato, con tante partite e poche possibilità di ruotare. Faremo quello che si può, vedremo come risponderà la squadra». A preoccupare sono soprattutto le condizioni fisiche: «Oggi è stato espulso Mazzocchi, Neres ha un problema alla caviglia. Spero non sia nulla di serio, perché sarebbe un’altra tegola che non possiamo permetterci».
Conte difende le proprie scelte e il valore del gruppo: «Sono fiducioso di questi ragazzi, credono in quello che fanno e sono cresciuti tanto. Se in certi momenti qualcuno dà più garanzie, è giusto che giochi». Parole di stima per Juan Jesus: «Ha qualità, carisma e personalità. In una squadra come la nostra servono giocatori così».
Sul fronte delle rotazioni, il tecnico intravede spiragli soprattutto in difesa: «Buongiorno sta bene, giocheremo ogni tre giorni e ci sarà spazio per tutti. È rientrato Olivera, che può fare sia il centrale sinistro che il quinto, e rientra anche Beukema. Quello è l’unico reparto che non mi preoccupa». Il resto, invece, sì: «Oggettivamente non siamo tantissimi. Per questo spero davvero che Neres non abbia nulla di grave, sarebbe difficile da gestire».
Il Napoli riparte da una vittoria pesante e da una prestazione che Conte definisce «di altissimo livello». Ma il cammino resta in salita, tra emergenze, calendario fitto e la necessità di trasformare la qualità in gol.