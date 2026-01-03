Lucca lascia Napoli
Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe allontanarsi da Napoli già in questa sessione invernale. L’attaccante azzurro è finito nel mirino di tre club stranieri, tutti pronti a offrirgli maggiore spazio e centralità.
Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il profilo di Lucca piace molto a Francesco Farioli, che lo considera un rinforzo ideale per il nuovo Porto ambizioso e in costruzione. I contatti sono già stati avviati e il gradimento del tecnico è forte.
In Portogallo potrebbe però profilarsi un vero e proprio derby di mercato: anche il Benfica ha effettuato sondaggi con il club di Aurelio De Laurentiis, manifestando interesse concreto per il centravanti.
Non solo Liga portoghese. In Premier League, al momento, il club più attento alla situazione è il Nottingham Forest, che monitora da vicino gli sviluppi e resta in attesa di un’eventuale apertura del Napoli.
La decisione finale del club azzurro non è ancora stata presa. Come sottolinea Alfredo Pedullà, molto dipenderà dalle condizioni di Romelu Lukaku e dalle valutazioni che Antonio Conte farà nei prossimi giorni sul reparto offensivo. Solo allora il Napoli scioglierà le riserve sul futuro di Lucca.