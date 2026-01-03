Napoli, Conte non cambia: tridente confermato per la Lazio
CASTEL VOLTURNO – Ripartenza immediata e nessuna distrazione. Il Napoli ha ripreso ieri gli allenamenti a Castel Volturno, oggi rifinitura e domani, alle 12.30 all’Olimpico, il battesimo del 2026 contro la Lazio. È la prima tappa di un gennaio serrato, con otto partite in meno di un mese, una ogni tre giorni, a cominciare proprio dalla sfida contro l’ex Maurizio Sarri.
Antonio Conte non ha intenzione di stravolgere ciò che sta funzionando. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il tecnico si affiderà alle sue certezze, alle note liete di un finale di 2025 scintillante: tre vittorie consecutive senza subire gol, la Supercoppa Italiana conquistata a Riyadh e un tridente che oggi rappresenta il cuore pulsante della squadra.
Neres, Hojlund ed Elmas restano i simboli del momento azzurro. Decisivi, complementari, affidabili. Il brasiliano e il danese sono gli uomini copertina delle ultime settimane, ma anche Elmas si è ritagliato un ruolo fondamentale, garantendo equilibrio e qualità in entrambe le fasi. Conte lo considera una pedina chiave e lo confermerà ancora alle spalle di Hojlund.
La formazione, salvo sorprese dell’ultima ora, sarà la stessa per la quarta partita consecutiva. In porta Milinkovic-Savic; linea difensiva a tre con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus; esterni Politano e Spinazzola, quest’ultimo recuperato dopo l’uscita precauzionale di Cremona per un semplice affaticamento. In mezzo Lobotka e McTominay, davanti il tridente dei “recenti trionfi”.
Resta lungo l’elenco degli indisponibili: Anguissa, Gilmour, De Bruyne e Lukaku sono ancora ai box. Da valutare, invece, le condizioni di Beukema, Meret e Olivera, che potrebbero rientrare nei prossimi giorni.
Il Napoli riparte dalle certezze, consapevole che da Roma comincia una corsa senza pause. Conte ha scelto la strada della continuità: per affrontare la Lazio serviranno solidità, intensità e la qualità di un tridente che, oggi, rappresenta l’anima della squadra.