Corriere dello Sport: “Napoli verso la Lazio senza rivoluzioni”

Ora la Lazio. Il Napoli apre il nuovo anno con una sfida subito impegnativa all’Olimpico, primo tassello di un gennaio intenso fatto di otto partite in poco più di tre settimane. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, tra campionato e Champions servirà una gestione attenta delle energie, ma almeno per l’esordio del 2026 il principio non dovrebbe cambiare: squadra che vince non si cambia.

Antonio Conte, infatti, non sembra intenzionato a stravolgere l’assetto che ha portato alla vittoria della Supercoppa a Riyadh e al successo contro la Cremonese nell’ultimo match del 2025. Secondo Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, per la gara di domenica alle 12.30 contro la Lazio l’allenatore azzurro è orientato a confermare in blocco la formazione vista allo Zini.

La ripresa degli allenamenti è fissata per oggi, dopo la giornata di pausa concessa ieri, e restano ancora un paio di giorni di riflessione. Tuttavia, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport firmato Fabio Tarantino, la strada appare già tracciata. Davanti a Milinkovic-Savic dovrebbero agire Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus, con Politano e Spinazzola sulle corsie esterne. In mezzo al campo McTominay è pronto a fare coppia con Lobotka, mentre sulla trequarti agiranno Elmas e Neres a supporto di Hojlund, in grande forma e desideroso di confermarsi.

Il Napoli ripartirà dunque dal 3-4-2-1, in attesa di recuperare gli infortunati, in particolare a centrocampo. Come evidenzia Fabio Tarantino sulle pagine del Corriere dello Sport, Gilmour e Anguissa sono ancora ai box ma nelle prossime settimane dovrebbero tornare a disposizione di Conte, ampliando le soluzioni a sua disposizione in una fase cruciale della stagione.

Per il momento restano indisponibili anche Meret, De Bruyne e Lukaku, una lista di assenti che il Napoli spera di accorciare gradualmente. In un periodo di partite ravvicinate, con incroci di alto livello tra Serie A e Champions League, sarà fondamentale stringere i denti. In vista della Lazio di Sarri, ex di turno, sono inoltre da valutare Beukema e Olivera: entrambi hanno accusato qualche problema durante la Supercoppa a Riyadh e, dopo aver saltato Cremona, restano in dubbio per la sfida che aprirà ufficialmente il nuovo anno azzurro.