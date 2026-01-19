Corriere dello Sport: “Il messaggio è arrivato chiaro e diretto”

Il messaggio è arrivato chiaro e diretto: il Napoli ha bisogno di intervenire sul mercato. Le parole pronunciate da Stellini, vice di Conte, dopo le gare contro Parma e Sassuolo non sono state un’uscita isolata, ma il pensiero condiviso dell’intero staff tecnico. Come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, si tratta di una fotografia fedele di una rosa corta e di alternative che non hanno mai realmente convinto il tecnico salentino.

I numeri, del resto, parlano da soli. Il confronto tra i minuti giocati da Lucca e Hojlund è definito dallo stesso Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport come “impietoso”: dall’impegno di Riyadh in poi, Lorenzo ha collezionato appena 24 minuti contro i 707 di Rasmus su 720 disponibili. Una gestione che racconta l’emergenza offensiva e lo sfruttamento forzato di alcuni elementi chiave.

Hojlund è apparso spremuto, così come McTominay e Lobotka, rimasti gli unici centrocampisti di ruolo dal 22 novembre. Politano e Rrahmani hanno pagato il conto, Elmas è stato costretto a uscire nonostante fosse sceso in campo con la febbre. Lucca e Lang sono sul mercato, ma con ruoli diversi: Lorenzo praticamente fuori dalle rotazioni, Noa invece ancora utilizzato, come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, partito titolare contro il Parma e subentrato contro il Sassuolo. Conte ha recuperato Vergara, ma non può ancora contare su Neres: in attacco la coperta è cortissima, al punto che la trasferta di Copenaghen viene descritta come un rischio “assideramento”.

La chiave del mercato è Lang. È lui ad avere più richieste e la possibilità concreta di essere ceduto a titolo definitivo, cambiando il volto di un mercato che il Napoli è costretto a gestire a saldo zero. La valutazione è chiara: 27 milioni di euro. Il Galatasaray spinge per un prestito con diritto di riscatto (2 milioni più 30), mentre anche la Roma ha sondato il terreno. Un intreccio delicato tra concorrenti dirette per la Champions, come analizza ancora il Corriere dello Sport nell’approfondimento firmato da Fabio Mandarini.

Il capitolo centravanti resta centrale. Il nome in cima alla lista è En-Nesyri del Fenerbahçe, reduce dalla finale di Coppa d’Africa. Il ds Manna attende una risposta definitiva: l’operazione è impostata su 5 milioni complessivi tra prestito oneroso e parte dell’ingaggio. In uscita, Lucca: il Pisa lo rivorrebbe, ma c’è anche il Nottingham Forest con un prestito con diritto a cifre importanti. Congelate, infine, le operazioni Marianucci-Cremonese e Ambrosino-Venezia. Il tempo stringe e il Napoli non può più permettersi di aspettare.