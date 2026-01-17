Corriere dello Sport: “Clamoroso Roma, vuole Lang”

La Roma irrompe sul mercato per Noa Lang, esterno offensivo del Napoli diventato improvvisamente uno dei nomi più caldi di questa sessione invernale. L’olandese, acquistato in estate dagli azzurri per 27 milioni più bonus, è ora considerato in uscita e ha attirato l’interesse di diversi club europei. A fare il punto è Jacopo Aliprandi insieme a Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che raccontano come la situazione sia cambiata rapidamente nelle ultime settimane.

Fino a poco tempo fa, un addio sembrava improbabile, anche perché Lang aveva manifestato la volontà di restare. Tuttavia, qualcosa si è incrinato dopo il periodo trascorso a Riyadh e, soprattutto, con il cambio di sistema deciso da Conte, passato al 3-4-2-1. Dopo una breve fase positiva, con sei presenze consecutive dal primo minuto tra campionato e Champions, l’esterno olandese è scivolato nuovamente indietro nelle gerarchie. La sostituzione al 58’ contro il Parma e una smorfia eloquente hanno fatto il resto, spalancando le porte al mercato, come riportano ancora Aliprandi e Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport.

La Roma non è però l’unica pretendente. La concorrenza è forte, a partire dal Galatasaray, che ha già manifestato un interesse ufficiale, senza dimenticare le sirene della Premier League, con il Bournemouth dell’ex dirigente giallorosso Tiago Pinto in prima fila. Il Napoli ha fissato il prezzo: 27 milioni di euro senza bonus, con l’obiettivo di rientrare nell’investimento e sbloccare un mercato condizionato dal saldo zero. Secondo Jacopo Aliprandi e Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport, nei dialoghi con la Roma è tornato d’attualità anche il nome di Evan Ferguson, insieme a quello di En-Nesyri, aprendo alla possibilità di formule alternative.

I giallorossi, dopo gli investimenti già effettuati, difficilmente possono permettersi un esborso immediato di questa portata. L’ipotesi più concreta resta quella di un prestito con riscatto estivo, ma molto dipenderà dalla volontà dello stesso Lang, considerato la vera chiave del mercato del Napoli e potenzialmente anche di quello romanista. I contatti proseguono su più fronti e gli agenti del giocatore sono al lavoro: la prossima settimana, sottolineano ancora Aliprandi e Mandarini sul Corriere dello Sport, potrebbe risultare decisiva.

Sul fronte uscite, l’eventuale arrivo di Lang a Trigoria comporterebbe conseguenze immediate. Bailey è destinato a fare ritorno all’Aston Villa, una scelta quasi obbligata per motivi tecnici ed economici. Ma non è finita: se Ferguson dovesse salutare, la Roma potrebbe cambiare strategia negli ultimissimi giorni di mercato. Il lungo stop di Dovbyk impone riflessioni e spinge la dirigenza a valutare un numero 9 low cost. In questo scenario, Massara osserva con attenzione lo stallo tra Manchester United e Zirkzee, un’occasione che potrebbe trasformarsi in opportunità last minute. Perché, come insegna il mercato di gennaio, vince chi sa aspettare e colpire al momento giusto.