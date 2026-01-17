Napoli-Sassuolo, Conte pensa anche alla Champions: chance per Vergara dal 1’
NAPOLI – Il Maradona riaccende le luci a soli tre giorni dalla serata opaca contro il Parma. Alle 18 arriva il Sassuolo, ma il Napoli non può permettersi di guardare solo all’immediato. Il calendario impone scelte ponderate, con la delicatissima trasferta di martedì a Copenaghen che incombe come un vero crocevia europeo. A raccontare il contesto è Fabio Mandarini, inviato a Napoli per il Corriere dello Sport, che sottolinea come la gestione delle energie sia diventata una necessità.
Antonio Conte, fedele alla sua filosofia del “pensare una partita alla volta”, sa però che la tremenda serie di gennaio e l’organico ridotto obbligano a riflessioni profonde. Giocare ogni tre giorni con uomini contati significa dosare, ruotare e, quando serve, osare. Secondo Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, la scelta più indicativa riguarda il reparto offensivo, anche alla luce delle dinamiche di mercato che coinvolgono Noa Lang, sempre più in bilico e seriamente candidato alla cessione.
Nel tridente mascherato con Højlund al centro ed Elmas, pronto a rientrare dal primo minuto sulla sinistra, cresce in maniera significativa la candidatura di Antonio Vergara per una maglia da titolare anche in campionato. Non si tratterebbe di un premio post compleanno – il classe 2002 ha compiuto 23 anni ieri – ma di una scelta meritocratica. Come evidenzia Mandarini per il Corriere dello Sport, il talento cresciuto nel vivaio è stato il migliore nel finale contro il Parma, l’unico capace di accendere la manovra sulla destra dopo l’ingresso al posto di Neres, ancora lontano dalla migliore condizione e destinato alla panchina.
Non è un caso isolato: Vergara aveva già lasciato il segno nella sua prima dall’inizio in Coppa Italia contro il Cagliari, risultando il migliore in campo e servendo l’assist per il gol di Lucca. Indizi chiari che spingono Conte a valutare seriamente il suo impiego dal primo minuto. Se, come sembra, Politano verrà inizialmente risparmiato dopo una serie di sette partite consecutive a minutaggio quasi pieno a partire da Riyadh, i cambi rispetto alla gara di mercoledì saranno soprattutto in attacco, come riporta ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.
Novità anche negli altri reparti. In difesa torneranno titolari Beukema e Juan Jesus, con Di Lorenzo pronto a scalare sulla corsia destra a tutta fascia e Spinazzola confermato a sinistra. In totale, cinque volti nuovi rispetto all’ultima uscita, per un Napoli che cerca risposte immediate senza perdere di vista l’orizzonte europeo. Il Sassuolo è l’esame del presente, Copenaghen quello del futuro.