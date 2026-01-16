Napoli, Conte prepara nuove rotazioni: Spinazzola ed Elmas in pole
Altre rotazioni in vista per il Napoli, impegnato domani alle 18 al Maradona contro il Sassuolo. Come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Antonio Conte è pronto a rimescolare le carte dopo il pareggio con il Parma, complice un calendario che non concede tregua.
Dopo la seduta di ieri, oggi è già tempo di rifinitura, momento chiave per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Una certezza riguarda il ritorno di Juan Jesus, che rientra dopo aver scontato il turno di squalifica. In difesa, dunque, il brasiliano riprenderà il suo posto dal primo minuto.
Sulla corsia sinistra cresce l’ipotesi Spinazzola titolare. L’esterno è entrato bene nella ripresa contro il Parma e rappresenta uno degli uomini di fiducia di Conte, come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport. Quando serve dare brio alla manovra e spinta offensiva, il tecnico si affida spesso a lui.
Novità attese anche sulla trequarti: Elmas è candidato a tornare dal primo minuto nei due alle spalle di Hojlund. Resta invece da valutare la condizione di David Neres, che non è ancora al top, mentre Noa Lang scalpita e spera in una chance dall’inizio. Per il resto, la formazione dovrebbe essere in gran parte confermata, con qualche ultimo ballottaggio che Conte scioglierà solo nelle prossime ore.
Doppia veduta
La gestione delle energie è inevitabilmente legata al doppio impegno. Con il Sassuolo alle porte e la Champions League all’orizzonte, il Napoli guarda già a martedì sera, quando è in programma la trasferta di Copenaghen, gara fondamentale per continuare a inseguire il pass per gli spareggi con vista sugli ottavi. Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, sarà necessario dosare uomini e forze per restare competitivi su entrambi i fronti.