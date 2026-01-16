16 Gennaio 2026

Napoli, Conte prepara nuove rotazioni: Spinazzola ed Elmas in pole

redazione 16 Gennaio 2026
Napoli, Spinazzola in dubbio per l'Udinese: problema alla schiena

Altre rotazioni in vista per il Napoli, impegnato domani alle 18 al Maradona contro il Sassuolo. Come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Antonio Conte è pronto a rimescolare le carte dopo il pareggio con il Parma, complice un calendario che non concede tregua.

Dopo la seduta di ieri, oggi è già tempo di rifinitura, momento chiave per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Una certezza riguarda il ritorno di Juan Jesus, che rientra dopo aver scontato il turno di squalifica. In difesa, dunque, il brasiliano riprenderà il suo posto dal primo minuto.

Sulla corsia sinistra cresce l’ipotesi Spinazzola titolare. L’esterno è entrato bene nella ripresa contro il Parma e rappresenta uno degli uomini di fiducia di Conte, come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport. Quando serve dare brio alla manovra e spinta offensiva, il tecnico si affida spesso a lui.

Novità attese anche sulla trequarti: Elmas è candidato a tornare dal primo minuto nei due alle spalle di Hojlund. Resta invece da valutare la condizione di David Neres, che non è ancora al top, mentre Noa Lang scalpita e spera in una chance dall’inizio. Per il resto, la formazione dovrebbe essere in gran parte confermata, con qualche ultimo ballottaggio che Conte scioglierà solo nelle prossime ore.

Doppia veduta

La gestione delle energie è inevitabilmente legata al doppio impegno. Con il Sassuolo alle porte e la Champions League all’orizzonte, il Napoli guarda già a martedì sera, quando è in programma la trasferta di Copenaghen, gara fondamentale per continuare a inseguire il pass per gli spareggi con vista sugli ottavi. Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, sarà necessario dosare uomini e forze per restare competitivi su entrambi i fronti.

Altro

Manfredi sullo Stadio Maradona: "Aspettiamo l'offerta, noi siamo pronti"

Napoli, Manfredi apre al nuovo stadio: «Sì, ma solo con un progetto credibile»

redazione 15 Gennaio 2026
Corbo: "Venerdi tutti tifavano Juve ora invece danno consigli al Napoli. Quanta ipocrisia nel calcio"

Tre gare, sei punti persi: prezzo troppo alto per infortuni e un mercato finora infruttuoso

redazione 15 Gennaio 2026
Antonio Conte LaPresse Napolipiu

Napoli-Parma, le formazioni ufficiali: Lang dal 1’, tridente con Højlund

redazione 14 Gennaio 2026
lobotka-lapresse-napolipiu.com

Serie A, anticipi e posticipi: Napoli due volte al sabato, Fiorentina al Maradona

redazione 14 Gennaio 2026
Hojlund Napoli Genoa Serie A.jpg (3)

Gazzetta dello Sport: “Napoli, stangata e rilancio”

redazione 14 Gennaio 2026
Screenshot 2026-01-14 062406

Corriere dello Sport: “Napoli-Parma, le probabili formazioni”

redazione 14 Gennaio 2026

Ultimissime

Napoli, Spinazzola in dubbio per l'Udinese: problema alla schiena

Napoli, Conte prepara nuove rotazioni: Spinazzola ed Elmas in pole

redazione 16 Gennaio 2026
8e575b31a5

Napoli, l’infermeria si svuota: Anguissa e Lukaku verso il rientro

redazione 16 Gennaio 2026
1991c6f6fa

Corriere dello Sport: “Pesano i punti persi con le “piccole” al Maradona”

redazione 16 Gennaio 2026
Manna Kvaratskhelia Napoli

Corriere dello Sport: “Il Napoli ha il mal d’Africa”

redazione 16 Gennaio 2026
Manfredi sullo Stadio Maradona: "Aspettiamo l'offerta, noi siamo pronti"

Napoli, Manfredi apre al nuovo stadio: «Sì, ma solo con un progetto credibile»

redazione 15 Gennaio 2026