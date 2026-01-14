14 Gennaio 2026

Corriere dello Sport: "Napoli-Parma, le probabili formazioni"

Napoli-Parma, le probabili formazioni

Due sfide al Maradona nel giro di quattro giorni e un’agenda biglietti che entra nel vivo. Il Napoli si prepara a un tour de force casalingo tra campionato e Champions League, con una risposta del pubblico che cresce partita dopo partita. Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, per la gara di oggi contro il Parma risultano esaurite soltanto le Curve superiori, mentre restano ancora pochi posti disponibili nei Distinti superiori.

La situazione cambia guardando già a Napoli-Sassuolo, in programma sabato. La prevendita procede a ritmo più sostenuto: Curve superiori già sold out e biglietti esauriti anche per entrambi gli anelli dei Distinti. Un segnale chiaro, sottolineato da Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, di come l’interesse dei tifosi stia crescendo in vista di una fase decisiva della stagione.

L’attesa vera, però, è tutta per la Champions League. Il 28 gennaio alle 21 il Maradona ospiterà Napoli-Chelsea e, come evidenzia ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il pienone è praticamente scontato. La vendita dei biglietti partirà domani per i titolari di Membership SSC Napoli, mentre venerdì scatterà la vendita libera. L’obiettivo è il sold out in tempi rapidissimi.

Non solo casa azzurra. Giovedì prenderà il via anche la prevendita per il settore ospiti dell’Allianz Stadium in vista di Juve-Napoli, in programma il 25 gennaio alle ore 18. I biglietti saranno riservati ai possessori di Fidelity Card, con un costo di 45 euro più commissioni web. Un dettaglio logistico importante, segnalato da Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, per una trasferta che si preannuncia molto seguita.

Tra campionato, Champions e grandi sfide in arrivo, il Napoli si prepara a vivere giorni intensi anche sugli spalti.

