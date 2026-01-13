Il Mattino: “Napoli, De Bruyne accelera sul recupero. Ma c’è l’ipotesi di un addio anticipato”
Kevin De Bruyne torna a parlare e lo fa con segnali incoraggianti. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, la riabilitazione del centrocampista belga «sta procedendo molto bene» e nelle prossime ore è previsto un passaggio chiave: una Tac a Bruxelles che servirà a stabilire quando potrà tornare a correre. L’aggiornamento arriva a poche ore dal rientro del giocatore a Castel Volturno, dopo la partecipazione alla cerimonia per il suo ingresso nella Hall of Fame belga.
Secondo quanto riferisce Pino Taormina per Il Mattino, l’obiettivo di De Bruyne è chiaro: «Spero di tornare al top della forma per la Coppa del mondo di quest’estate». Un traguardo che passa da una riabilitazione giudicata finora molto positiva dopo l’operazione al ginocchio. Il belga ha voluto anche sgombrare il campo dai dubbi sul futuro: «Sono adesso al Napoli, non penso di dover tornare in Belgio. Voglio ancora mettermi alla prova».
Il tema, però, non è solo medico. Come sottolinea Pino Taormina su Il Mattino, il contratto di De Bruyne – da 11,2 milioni di euro fino al 2027 – incide direttamente sulle strategie di mercato del Napoli. I tempi del recupero del belga sono una variabile chiave per le mosse last minute del direttore sportivo Giovanni Manna, che in questa fase è alla ricerca di un attaccante e, possibilmente, anche di una seconda punta.
Ma prima bisogna vendere. Sempre secondo Pino Taormina per Il Mattino, il Napoli è vincolato al principio del “saldo zero”: per ogni acquisto dovrà esserci una cessione. Sul mercato restano aperti diversi dossier. Noa Lang è valutato 30 milioni e ha chiesto ai suoi agenti di sondare soluzioni all’estero, con il Fenerbahce in pressing. Anche Lorenzo Lucca sembra destinato all’addio, con il Benfica che continua a insistere.
Capitolo Raspadori: a Roma filtra irritazione per l’atteggiamento dell’attaccante, che avrebbe congelato le trattative in attesa di un’intesa tra Napoli e Atletico Madrid, al momento lontana. Sullo sfondo resta vigile anche l’Atalanta, soprattutto in caso di cessione di Lookman. Intanto il Napoli valuta anche le uscite dei giovani Vergara, Ambrosino e Marianucci, conteso da Torino e Cremonese, senza escludere possibili offerte per Olivera e Mazzocchi. In parallelo, sono state avviate le operazioni per il rinnovo di Juan Jesus, in scadenza nel 2026. Un mercato complesso, interamente condizionato dall’equilibrio dei conti.