13 Gennaio 2026

Il Mattino: “Napoli, De Bruyne accelera sul recupero. Ma c’è l’ipotesi di un addio anticipato”

redazione 13 Gennaio 2026
Il Mattino: “Napoli, De Bruyne accelera sul recupero. Ma c’è l’ipotesi di un addio anticipato”

manna-debruyne-lapresse-napolipiu.com

Kevin De Bruyne torna a parlare e lo fa con segnali incoraggianti. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, la riabilitazione del centrocampista belga «sta procedendo molto bene» e nelle prossime ore è previsto un passaggio chiave: una Tac a Bruxelles che servirà a stabilire quando potrà tornare a correre. L’aggiornamento arriva a poche ore dal rientro del giocatore a Castel Volturno, dopo la partecipazione alla cerimonia per il suo ingresso nella Hall of Fame belga.

Secondo quanto riferisce Pino Taormina per Il Mattino, l’obiettivo di De Bruyne è chiaro: «Spero di tornare al top della forma per la Coppa del mondo di quest’estate». Un traguardo che passa da una riabilitazione giudicata finora molto positiva dopo l’operazione al ginocchio. Il belga ha voluto anche sgombrare il campo dai dubbi sul futuro: «Sono adesso al Napoli, non penso di dover tornare in Belgio. Voglio ancora mettermi alla prova».

Il tema, però, non è solo medico. Come sottolinea Pino Taormina su Il Mattino, il contratto di De Bruyne – da 11,2 milioni di euro fino al 2027 – incide direttamente sulle strategie di mercato del Napoli. I tempi del recupero del belga sono una variabile chiave per le mosse last minute del direttore sportivo Giovanni Manna, che in questa fase è alla ricerca di un attaccante e, possibilmente, anche di una seconda punta.

Ma prima bisogna vendere. Sempre secondo Pino Taormina per Il Mattino, il Napoli è vincolato al principio del “saldo zero”: per ogni acquisto dovrà esserci una cessione. Sul mercato restano aperti diversi dossier. Noa Lang è valutato 30 milioni e ha chiesto ai suoi agenti di sondare soluzioni all’estero, con il Fenerbahce in pressing. Anche Lorenzo Lucca sembra destinato all’addio, con il Benfica che continua a insistere.

Capitolo Raspadori: a Roma filtra irritazione per l’atteggiamento dell’attaccante, che avrebbe congelato le trattative in attesa di un’intesa tra Napoli e Atletico Madrid, al momento lontana. Sullo sfondo resta vigile anche l’Atalanta, soprattutto in caso di cessione di Lookman. Intanto il Napoli valuta anche le uscite dei giovani Vergara, Ambrosino e Marianucci, conteso da Torino e Cremonese, senza escludere possibili offerte per Olivera e Mazzocchi. In parallelo, sono state avviate le operazioni per il rinnovo di Juan Jesus, in scadenza nel 2026. Un mercato complesso, interamente condizionato dall’equilibrio dei conti.

Altro

Napoli, offerta per Vitao, Juan Jesus può tornare in Brasile

Il Mattino: “Juan Jesus e Spinazzola. Quei colpi a costo zero che adesso valgono oro”

redazione 13 Gennaio 2026
Meret - fonte LaPresse - Napolipiu

Napoli, allarme Meret

redazione 12 Gennaio 2026
Milan-Napoli, Di Lorenzo: "Dedichiamo la vittoria a Maradona"

Di Lorenzo spegne le polemiche: «Napoli solido, restiamo in corsa»

redazione 12 Gennaio 2026
Conte

Tuttosport: “Conte furioso”

redazione 12 Gennaio 2026
Screenshot 2026-01-12 054545

Corriere dello Sport: “Il Napoli non muore mai”

redazione 12 Gennaio 2026
Screenshot 2026-01-11 083844

Gazzetta dello Sport: “Notte scudetto”

redazione 11 Gennaio 2026

Ultimissime

ALLENATORE-CARLOS-CUESTA-PARMA-PRO-VERCELLI-01-08-2025 (1)

Parma, Cuesta avverte: «Napoli fortissimo, ma cercheremo i nostri spazi»

redazione 13 Gennaio 2026
manna-debruyne-lapresse-napolipiu.com

Il Mattino: “Napoli, De Bruyne accelera sul recupero. Ma c’è l’ipotesi di un addio anticipato”

redazione 13 Gennaio 2026
Napoli, offerta per Vitao, Juan Jesus può tornare in Brasile

Il Mattino: “Juan Jesus e Spinazzola. Quei colpi a costo zero che adesso valgono oro”

redazione 13 Gennaio 2026
Sky -Napoli, la verità sul caso Raspadori: due nomi per gennaio

ULTIM’ORA – Raspadori all’Atalanta

redazione 13 Gennaio 2026
bianchi-maradona

Bianchi: «Conte? Noi eravamo più educati. Scott nel Napoli di Maradona: sì!»

redazione 13 Gennaio 2026