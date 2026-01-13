ULTIM’ORA – Raspadori all’Atalanta
L’Atalanta ha bruciato la concorrenza e chiuso l’operazione Giacomo Raspadori. È stato raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante.
L’affare si chiude sulla base di 25 milioni di euro, cifra che ha convinto il club spagnolo ad accettare la proposta della società bergamasca. Decisiva la formula presentata dall’Atalanta, che ha permesso di superare le altre pretendenti.
Raspadori è pronto a tornare in Serie A: colpo importante per la Dea, che aggiunge qualità, duttilità ed esperienza internazionale al proprio reparto offensivo.