Zazzaroni: «Raspadori al Napoli? Ecco cosa mi risulta»
NAPOLI – Il nome di Giacomo Raspadori torna a intrecciarsi con il Napoli e ad alimentare le voci di mercato. A fare chiarezza è Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, soffermandosi sia sul momento degli azzurri sia sulle dinamiche che ruotano attorno all’attaccante.
Zazzaroni ha innanzitutto commentato la sfida di San Siro, sottolineando il valore tecnico del confronto: «Inter-Napoli è stata una partita bellissima, anche grazie al 2-2 finale. Un match decontestualizzato dal nostro campionato per intensità e qualità in mezzo al campo». Il direttore del Corriere dello Sport ha poi espresso un giudizio positivo sulla gestione arbitrale del primo tempo: «Doveri ha arbitrato molto bene lasciando giocare, credo debba essere sempre così».
Spazio anche alla rabbia di Antonio Conte dopo il rigore concesso all’Inter, episodio che ha acceso il dibattito: «La sfuriata di Conte può essere censurabile, ma va contestualizzata. C’era ancora la tensione delle polemiche legate alla partita contro il Verona». Secondo Zazzaroni, la reazione dell’allenatore nasce dalla percezione di una grande prestazione rischiata di essere vanificata: «Ha visto la sua squadra fare una grande gara, poi arriva quell’episodio e sarebbe girato chiunque».
Nel mirino, soprattutto, l’interpretazione del regolamento: «Per me la norma sullo step on foot è assurda. Perdere in quel modo avrebbe fatto girare le scatole a tutti», ha aggiunto il direttore del Corriere dello Sport, evidenziando come certe decisioni possano incidere in maniera sproporzionata sull’esito delle partite.
Infine, uno sguardo al mercato e al possibile ritorno di Raspadori in azzurro. Zazzaroni non si sbilancia, ma lascia intendere che il tema è tutt’altro che campato in aria, invitando a seguire con attenzione le prossime mosse dei club coinvolti. Una pista da monitorare, soprattutto alla luce delle esigenze offensive del Napoli e degli equilibri che potrebbero cambiare nelle ultime settimane di mercato.