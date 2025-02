Osimhen verso la Premier League: Manchester United vicino al colpo, trattativa al 95%

Il futuro di Victor Osimhen sembra sempre più indirizzato verso la Premier League. Secondo quanto riportato da Business Day, l’attaccante nigeriano del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, sarebbe ad un passo dal trasferimento al Manchester United. La trattativa, che si avvia verso le fasi conclusive, sarebbe chiusa al 95%, con solo alcuni dettagli da definire prima dell’annuncio ufficiale.

Decisivo, in questo scenario, il fatto che la clausola rescissoria da 75 milioni di euro non sia valida per i club italiani, aprendo così le porte ai top club esteri. Il Manchester United, alla ricerca di un attaccante di peso per rinforzare il proprio reparto offensivo, si è mosso concretamente nelle ultime ore, accelerando le operazioni per assicurarsi il bomber nigeriano già a partire da luglio.

Osimhen, che ha sempre espresso il desiderio di misurarsi in uno dei campionati più competitivi al mondo, sembra quindi vicino a coronare il sogno della Premier League, con i Red Devils pronti ad affidargli le chiavi dell’attacco per la prossima stagione.

Se l’affare andasse in porto, si tratterebbe di uno dei trasferimenti più importanti del mercato estivo, confermando l’interesse dei club inglesi per i profili di alto livello provenienti dalla Serie A. L’approdo all’Old Trafford darebbe inoltre al Manchester United un terminale offensivo di grande fisicità e fiuto del gol, caratteristiche che il club di Erik ten Hag sta cercando per rinforzare il proprio reparto avanzato.

Le prossime settimane saranno decisive per chiudere l’operazione, ma l’accordo sembra ormai vicino: Osimhen è pronto a volare in Inghilterra e scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.