“Napoli offerta per Svanberg, il Bologna ha già il sostituto”

Calciomercato Napoli, arriva la notizia dell’offerta ufficiale per Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna. Secondo quanto riferisce la Radio Ufficiale, il club di Aurelio De Laurentiis ha fatto un passo importante con la società felsinea per cercare di prendere il giocatore svedese. Il calciatore è da tempo nel mirino dei grandi club italiani, ma il Napoli sembra abbia fatto un passo deciso per assicurarsi il suo cartellino per la prossima stagione e rinforzare il centrocampo da mettere a disposizione di Luciano Spalletti.

Secondo quanto riferisce la redazione di Radio Goal il Napoli per Svanberg ha presentato un’offerta ufficiale ed il Bologna si è già cautelato bloccando Thorsby della Sampdoria. Questo giorno di incastri può favorire il passaggio del giocatore svedese in Campania, facendo un salto di qualità importante visto che il Napoli giocherà la Champions League il prossimo anno.

Ma chi è Svanberg? Il 23 enne centrocampista viene dal Malmo con cui ha fatto tutta la trafila tra le giovanili, poi il passaggio al Bologna gli ha dato la possibilità di confrontarsi con il calcio italiano. Svanberg veste la maglia del Bologna dalla stagione 2018/19. In questa stagione ha collezionato 36 presenze con a referto anche tre gol e tre assist. Ma il Napoli guarda molto al potenziale di crescita del giocatore, che ha buone doti tecniche, oltre che ottime doti atletiche e fisiche.