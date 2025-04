Il Mattino: “Napoli, 200 milioni per rifondare: parte la rivoluzione d’estate”

De Laurentiis prepara un mercato faraonico: 6-7 colpi in arrivo, Osimhen verso l’addio. Spunta Hojlund come possibile pedina di scambio

La seconda fase della ricostruzione del Napoli è pronta a partire. Aurelio De Laurentiis ha fretta e guarda già all’estate con l’intenzione di consegnare ad Antonio Conte una rosa pressoché definita entro l’inizio del ritiro di Dimaro. Come rivela Eugenio Marotta su Il Mattino, l’obiettivo è chiaro: arrivare a luglio con l’80% dell’organico completo.

Un’estate da 200 milioni

Il Napoli è pronto a investire oltre 200 milioni di euro sul mercato. Una parte sarà messa direttamente dal presidente, il resto arriverà da cessioni eccellenti, prima fra tutte quella di Osimhen, oggi in prestito al Galatasaray. Il suo destino sembra tracciato: Manchester United in pole, che vorrebbe pagare la clausola da 75 milioni valida solo per l’estero, inserendo Rasmus Hojlund come contropartita. Il danese piace, ma i suoi numeri in Premier restano deludenti. Attenzione anche alla Juventus: Giuntoli, ex dirigente azzurro e mentore del nigeriano, sarebbe pronto a rilanciare, ma i rapporti con De Laurentiis sono ai minimi termini.

Difesa da rifare: occhi su Dragusin e Mariannucci

Il primo colpo in difesa è Filippo Mariannucci dell’Empoli, operazione già ipotecata per 9 milioni. Ma serve altro. In cima alla lista dei desideri c’è Radu Dragusin, oggi al Tottenham, ma desideroso di tornare in Italia. Nel mirino restano anche Beukema (Bologna) e Solet (Udinese), entrambi considerati profili ideali per rinforzare il reparto arretrato.

Centrocampo: ritorno di fiamma per Gabri Veiga

In mediana si segnala il ritorno di fiamma per Gabri Veiga, il talento spagnolo che due anni fa sfiorò Napoli prima di volare in Arabia Saudita. Piacciono anche Georgiy Sudakov dello Shakhtar e Lewis Ferguson del Bologna, seppur condizionato da problemi fisici. Intanto Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo, monitora da vicino Alvaro Montoro, classe 2006 del Vélez, che sogna il “Maradona”.

Attacco, volti nuovi: Lang, Paixao, Lookman e il sogno Lucca

Per l’esterno offensivo sinistro, sfumato Garnacho, il Napoli guarda a Noa Lang (PSV), al brasiliano Igor Paixao (Feyenoord) e a Ademola Lookman, sempre più ai margini dell’Atalanta. Come vice-Lukaku o eventuale sostituto, si accelera su Lorenzo Lucca dell’Udinese, valutato come alternativa giovane e affidabile.

Una rivoluzione silenziosa ma poderosa, quella che De Laurentiis sta costruendo per riportare il Napoli ai vertici. Il diktat è chiaro: niente più compromessi, serve una rosa già pronta dal primo giorno, come vuole Conte. Il Napoli si prepara così a uno degli investimenti più importanti della sua storia recente, per tornare subito in Champions… e magari anche a lottare per lo scudetto.