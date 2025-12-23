De Laurentiis alza la Supercoppa: «Questo Napoli è un film che continua»
Esulta anche Aurelio De Laurentiis nella notte di Riyadh. Il presidente del Napoli, subito dopo il triplice fischio, abbraccia Antonio Conte e i giocatori, poi alza la Supercoppa al cielo. Scene raccontate da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, che fotografa un patron visibilmente soddisfatto per l’ennesimo traguardo storico del club.
Il primo messaggio arriva via social: «Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia». Poi le parole a Mediaset, rilanciate ancora da Fabio Tarantino del Corriere dello Sport: «Dall’epoca di Maradona non si vincevano due trofei in un unico anno. Quello del Napoli è un film che andrà avanti. Ci divertiremo ancora e ai tifosi dico: continuate a sognare».
I complimenti di De Laurentiis sono soprattutto per Antonio Conte. «Avevate qualche dubbio su Conte? Avevamo perso 2-0 a Bologna, qui abbiamo pareggiato i conti con una differenza fondamentale: come dice il mio amico Saputo, questa è una coppa e l’abbiamo vinta noi». Poi lo sguardo va già avanti: «Ora aspettiamo il Bologna a Napoli, sarà il gioco della verità». Un concetto sottolineato ancora una volta da il Corriere dello Sport attraverso la firma di Fabio Tarantino.
La vittoria di Riyadh ha anche un peso economico importante: la Supercoppa garantisce 9,5 milioni di euro nelle casse del club, a cui si potranno aggiungere altri 1,5 milioni per l’amichevole con la vincitrice della Supercoppa saudita. Numeri che rafforzano ulteriormente il progetto azzurro, come evidenziato nel pezzo di Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport.
«La squadra era forte già tre anni fa – prosegue De Laurentiis – Conte è un maestro e non ha avuto bisogno di tanto tempo per inserirsi da vincitore». Poi una riflessione più personale: «Nella mia vita ho sbagliato molto poco con i registi, con gli attori e con gli allenatori. Qualcuno mi rimprovera l’anno del decimo posto, ma un giorno racconterò la vera storia di quello che è successo prima della fine di quella stagione in cui abbiamo vinto lo scudetto».
Capitolo mercato e futuro immediato. De Laurentiis frena ogni entusiasmo e invita alla prudenza. «Quest’anno abbiamo comprato tanti giocatori e, nella sfortuna, abbiamo avuto la fortuna di far giocare i nuovi scoprendo il loro valore. Ora abbiamo la Cremonese il 28: non dobbiamo distrarci. L’agguato è dietro l’angolo».
Parole che chiudono una notte di festa ma ribadiscono la linea del club: vincere, crescere e restare concentrati. La Supercoppa è in bacheca, il film Napoli continua.