10 Gennaio 2026

Corriere dello Sport: “Inter-Napoli, quattro contro uno: il peso degli attacchi nella corsa scudetto”

redazione 10 Gennaio 2026
Corriere dello Sport: “Inter-Napoli, quattro contro uno: il peso degli attacchi nella corsa scudetto”

La solitudine del numero nove racconta meglio di qualsiasi analisi il momento del Napoli alla vigilia di San Siro. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, le differenze con i top club italiani, evocate da Conte a Cremona, oggi non riguardano storia o fatturato, ma gli uomini a disposizione. A ventiquattr’ore dallo scontro diretto che può portare l’Inter a +7 o riaprire tutto riportando gli azzurri a -1, la fotografia offensiva è impietosa: Conte prepara la partita con il solo Hojlund al massimo della condizione psicofisica.

Il grande ex Lukaku è fermo da agosto, Lucca è in uscita dopo un girone opaco e anche Neres, partner naturale di Rasmus, resta in forte dubbio dopo l’infortunio alla caviglia sinistra contro la Lazio. Dall’altra parte, sottolinea ancora Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, Chivu può permettersi il lusso dell’abbondanza: nel 3-5-2 interista le opzioni sono Lautaro, Thuram, Pio Esposito e Bonny, con correttivi pronti anche a gara in corso.

I numeri spiegano tutto. A parità di gol subiti (15), la vera distanza tra Inter e Napoli sta nella produzione offensiva: 40 reti nerazzurre contro le 28 azzurre. Una differenza netta, quasi simbolica, che Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sintetizza così: quattro contro uno. Tutti contro Hojlund.

La radiografia della vigilia non lascia spazio a interpretazioni. Il Napoli arriva a Milano nelle peggiori condizioni possibili, tra indisponibili pesanti (Ambrosino, Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lukaku) e uomini in forte dubbio come Neres. L’Inter, invece, recupera praticamente tutti, eccezion fatta per Dumfries. E anche senza l’olandese, in campionato sono arrivate sei vittorie consecutive dopo il ko nel derby: 14 gol segnati, che portano il totale a 40, miglior attacco del torneo, come evidenziato ancora da Fabio Mandarini del Corriere dello Sport.

Lautaro, capocannoniere con 10 reti (14 complessive), guida un reparto che ha trovato risposte anche senza Thuram per un mese: l’impatto di Bonny, la crescita di Pio Esposito, il contributo di Calhanoglu, Dimarco e il ritorno produttivo di Zielinski certificano le ambizioni nerazzurre, Milan permettendo.

In casa Napoli, invece, Hojlund resta il simbolo e il peso specifico dell’attacco: 9 gol stagionali, 6 in Serie A, senza mai poter rifiatare. Alle sue spalle, nonostante gli stop prolungati, figurano ancora De Bruyne e Anguissa. Gli esterni e i centrocampisti offensivi incidono poco: McTominay e Neres sono fermi a quota 3, appena più di Spinazzola, Lucca e Lang. Una sproporzione che rende ancora più chiara la distanza tra le due squadre, come chiude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport nella sua analisi.

Altro

5a226f59a0

Corriere dello Sport: “Sterling è l’ultima idea british”

redazione 9 Gennaio 2026
a458b7c913 (1)

Corriere dello Sport: “Napoli, c’è qualcosa che non Var”

redazione 8 Gennaio 2026
e44b98b663

Corriere dello Sport: “Provaci ancora Noa”

redazione 7 Gennaio 2026
Neres: "Vi racconto la gioia del gol al Maradona. Ai tifosi faccio una promessa"| VIDEO

Corriere dello Sport: “Napoli, sospiro di sollievo per Neres: stop breve, Conte spera per San Siro”

redazione 6 Gennaio 2026
79b4b1f77f

Corriere dello Sport: “Napoli a orologeria”

redazione 5 Gennaio 2026
Conte

Conte dopo Lazio-Napoli: «Partita di alto livello, ora gestire le emergenze»

redazione 4 Gennaio 2026

Ultimissime

pandev_napoli_scudetto

Pandev avvisa: «Inter-Napoli già decisiva per lo scudetto»

redazione 10 Gennaio 2026
Hojlund (1)

Corriere dello Sport: “Inter-Napoli, quattro contro uno: il peso degli attacchi nella corsa scudetto”

redazione 10 Gennaio 2026
Manna-lapresse-napolipiu.com

Napoli, Manna attacca il VAR: «Sta penalizzando il campionato»

redazione 9 Gennaio 2026
Cassano accusa De Laurentiis: "Il Napoli è della gente, non è suo! Osimhen? Chiedeva 130 mln per gamba, gli arabi non sono co***ni"

Napoli-Verona, Cassano duro: «Il peggiore è stato Buongiorno»

redazione 9 Gennaio 2026
Lotito

Lazio, Lotito su Raspadori: «Non è Maradona. Vedremo se sarà meglio il nostro»

redazione 9 Gennaio 2026