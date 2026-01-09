9 Gennaio 2026

Corriere dello Sport: "Napoli, Conte cambia contro l'Inter"

Corriere dello Sport: “Napoli, Conte cambia contro l’Inter”

Qualche cambio contro l’Inter è inevitabile. Antonio Conte lo aveva annunciato già dopo la vittoria con la Lazio, allargando il discorso alle difficoltà di gennaio e alla gestione di un calendario serrato. Come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli si prepara ad affrontare il tour de force ancora in piena emergenza, con l’obiettivo di preservare le energie dei giocatori disponibili attraverso una rotazione ragionata dell’organico.

Domenica a San Siro si rivedranno volti diversi nell’undici iniziale. In difesa, a sinistra, spazio a Juan Jesus al posto di Buongiorno, mentre Spinazzola agirà da quarto di centrocampo nel ruolo che contro il Verona era stato affidato a Gutierrez. Scelte figlie della necessità più che della strategia pura, come sottolinea ancora Fabio Tarantino sulle pagine del Corriere dello Sport, e che saranno definite con maggiore chiarezza alla ripresa degli allenamenti.

Dopo il pareggio contro l’Hellas, Conte ha concesso ieri un giorno libero alla squadra. Oggi, però, tutti di nuovo in campo a Castel Volturno, a due giorni dalla sfida contro l’Inter capolista. Un match di cartello che apre un mese ad altissima intensità, con impegni ravvicinati che includono anche le gare contro Juventus e Chelsea in Champions League. Un calendario senza respiro che, evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, costringerà il tecnico azzurro a cambiare spesso, anche solo un paio di pedine a partita.

L’obiettivo è duplice: correggere gli errori emersi contro il Verona e allo stesso tempo resettare mentalmente in vista dei prossimi appuntamenti, con pochissimo tempo per recuperare. Qualcuno dovrà stringere i denti, altri potranno sfruttare le occasioni offerte dalle rotazioni. Juan Jesus e Spinazzola sono pronti a rispondere presente, mentre la lista degli indisponibili resta ancora lunga: Anguissa, Gilmour, De Bruyne e Lukaku sono fuori, con Beukema e Vergara da valutare.

Buone notizie arrivano invece dal rientro di Mazzocchi, che ha scontato la squalifica rimediata all’Olimpico contro la Lazio ed è nuovamente a disposizione. Un dettaglio non secondario in una fase così delicata della stagione. Un Napoli in costruzione continua che, conclude Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, dovrà affidarsi alla gestione del gruppo per restare competitivo su tutti i fronti.

