3 Gennaio 2026

Aggressione nella notte a Napoli: feriti il padre e il fratello di Fabio Pisacane

redazione 3 Gennaio 2026
Polizia

Momenti di paura nella notte tra i Quartieri Spagnoli e via Toledo. Il padre e il fratello di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, sono rimasti vittime di una violenta aggressione avvenuta intorno alle 4 del mattino nel centro cittadino.

Il padre, 68 anni, è stato picchiato, mentre il fratello, 28 anni, è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco a una gamba. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale dei Pellegrini. Le loro condizioni non destano preoccupazione: i medici hanno escluso il pericolo di vita.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi delle indagini, l’aggressione sarebbe avvenuta in vico Tre Re a Toledo, una delle stradine che collegano i Quartieri Spagnoli a via Toledo. I due uomini sarebbero stati avvicinati da tre soggetti a volto scoperto. Dopo le percosse al padre, uno degli aggressori avrebbe estratto una pistola sparando al fratello dell’allenatore, colpendolo alla gamba destra.

Al momento non risulta si sia trattato di un tentativo di rapina e restano da chiarire le ragioni dell’aggressione. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile di Napoli, con il supporto degli agenti del commissariato Montecalvario, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e cercando di individuare i responsabili.

L’episodio ha scosso il centro cittadino e riporta l’attenzione sul tema della sicurezza notturna nelle zone più frequentate di Napoli.

