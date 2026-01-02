2 Gennaio 2026

Damiani difende Lang: «Serve pazienza. Conte lo farà crescere»

2 Gennaio 2026
Damiani: "Lasciatemi dire una cosa su Spalletti, ne sono certo"

Il futuro di Noa Lang continua a tenere banco in casa Napoli. A fare chiarezza è stato Oscar Damiani, intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli, con un’analisi che invita alla calma e alla pazienza, soprattutto quando si parla di giocatori reduci da campionati molto diversi dalla Serie A.

«Nel campionato olandese non ci sono marcature, ti lasciano libero. Qui ci sono raddoppi, più tattica: bisogna aspettarlo», ha spiegato Damiani, sottolineando come l’impatto con il calcio italiano richieda tempo. «Le qualità ci sono tutte. Se a Napoli sta bene ed è felice deve restare, se invece ci sono problemi allora sarebbe meglio pensare a una cessione. Ma io ho fiducia in Conte: i giocatori li fa crescere». Il concetto è chiaro: «C’è ancora tempo per aspettarlo, poi a fine anno si farà un bilancio».

Nel corso dell’intervento, Damiani ha speso parole importanti anche per Rasmus Højlund, indicato come uno dei pilastri del progetto tecnico azzurro: «È un grande giocatore, con caratteristiche tecniche e atletiche di grandissimo livello. Con Conte si cresce molto sul piano tattico: in questo è un maestro». Un plauso anche alla società: «Bisogna fare i complimenti al club, che lavora bene. Sono professionisti di altissimo livello e lo dimostrano con colpi come Højlund pagato appena 50 milioni».

Capitolo mercato a saldo zero. Damiani non entra nel merito delle scelte regolamentari, ma ribadisce un principio di buon senso: «Ci sono regole e vanno rispettate, anche se le comprendo poco. La squadra è comunque forte e ha già diverse soluzioni con l’organico attuale». Sul tema Lucca, l’agente è realistico: «Non è un campionissimo, ma ha le caratteristiche giuste per il Napoli: di testa è forte. Non ci si può aspettare cose incredibili, ma nel nostro campionato ci può stare».

Infine, un avvertimento che guarda a gennaio: «C’è il rischio di strapagare giocatori che poi non rendono. A volte però manca la pazienza, soprattutto con i giovani». Un messaggio che sintetizza la linea Damiani: aspettare, valutare e crescere, senza fretta.

