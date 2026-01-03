Corriere dello Sport: “Solo baci senza saluti: Lang vede ancora azzurro”

I social come linguaggio, Napoli come scelta. Noa Lang continua a spedire segnali tutt’altro che casuali in un momento in cui il mercato potrebbe, a sorpresa, coinvolgere anche lui. Prima il sole e il panorama del Golfo, poi la visita in incognito al Murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli con i figli, infine l’istantanea dei festeggiamenti dopo il gol segnato all’Atalanta, l’unico finora con la maglia azzurra. Tre storie in pochi giorni, l’ultima delle quali – un bacio mandato verso l’obiettivo – è forse la più eloquente.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, non sono baci d’addio, ma messaggi chiari all’alba di una sessione di mercato che, sei mesi dopo il suo arrivo dal Psv per 25 milioni più 3 di bonus, sembrava non doverlo riguardare. Le difficoltà non sono mancate, l’adattamento è stato più complesso del previsto, ma la sensazione è che Lang non abbia alcuna intenzione di cambiare aria. Anzi, la sua volontà è quella di continuare con il Napoli.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la prima vera titolarità dell’olandese è arrivata solo il 28 ottobre a Lecce, seguita da un lungo periodo di alternanza. Dopo il ko con il Bologna e il cambio di modulo, Lang ha infilato sei partite consecutive dal primo minuto fino alla Supercoppa in Arabia Saudita, dove però è tornato a partire dalla panchina, così come a Cremona. Un percorso fatto di saliscendi, che ha inevitabilmente alimentato interrogativi sul suo futuro.

Con l’apertura ufficiale del mercato, il suo nome è finito – quasi incredibilmente – nella lista dei calciatori dal destino da definire. Ma, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, il Napoli non ha preso decisioni preventive: la linea guida resta quella di rinforzare la rosa senza indebolirla, nel rispetto del vincolo del saldo zero. Ogni eventuale uscita, compresa quella di Lang, dovrebbe essere accompagnata da un sostituto all’altezza.

L’olandese, accostato nelle ultime ore anche al Galatasaray, osserva e aspetta. La sua posizione, però, è chiara: la priorità è restare a Napoli. In un calcio fatto di voci e strategie, stavolta sono le immagini a parlare. E, come chiosa il Corriere dello Sport, questa volta i social non mentono.