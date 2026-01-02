Corriere dello Sport: “Napoli, pronte cinque cessioni”
Cambia tutto, improvvisamente ma fino a un certo punto. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli si era avvicinato al mercato invernale con l’idea di inserire un centrocampista, viste le assenze di Anguissa e Gilmour, e magari un terzino destro alle spalle di Di Lorenzo. Con l’arrivo di gennaio, però, le strategie sono state riviste e corrette.
Secondo quanto riferisce ancora Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il rientro ormai prossimo di Frank Anguissa e Billy Gilmour, unito alle incertezze legate al futuro di Lucca, ai tempi di recupero di Lukaku e all’evoluzione della situazione Lang, ha spinto il club a rimodulare i piani. Prende così forma una nuova necessità: intervenire sul reparto offensivo, ma solo a determinate condizioni.
Il nodo centrale resta quello delle uscite. Come sottolinea il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini, il direttore sportivo Manna è vincolato a un mercato a saldo zero, con la necessità di pareggiare costi e ricavi tra entrate e cessioni. Inoltre, la scelta dei ruoli da rinforzare dipenderà inevitabilmente dai vuoti che verranno creati. I nomi in uscita sono sempre più chiari: Marianucci, Mazzocchi, Ambrosino e Vergara cercano spazio e continuità, con gli agenti già attivi sul mercato.
Capitolo a parte per i cosiddetti “pezzi forti”. Lucca e Lang, investimenti complessivi da 63 milioni effettuati in estate, non sono più certi di concludere la stagione in azzurro. Come spiega Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, non si tratta di situazioni già definite, ma di scenari aperti a ogni possibile sviluppo: entrambi possono restare oppure partire. L’unica certezza è che il Napoli non intende indebolire la squadra a gennaio, come accaduto un anno fa, e l’obiettivo dichiarato resta quello di rinforzare l’organico. Eventuali cessioni importanti, dunque, sarebbero compensate da ingressi di pari livello.
I limiti operativi complicano ulteriormente il quadro. Muoversi entro i confini del saldo zero significa niente operazioni onerose senza cessioni “nobili” e spazio quasi esclusivo a prestiti secchi. Il club, però, non ha deciso a priori di privarsi di Lucca o Lang: tutto dipenderà dalle opportunità, dalle volontà dei calciatori e dalla possibilità di individuare sostituti all’altezza.
Intanto dalla Turchia riaffiora un vecchio interlocutore di mercato: il Galatasaray. Dopo la lunga trattativa estiva per Osimhen, chiusa positivamente, Lang sarebbe stato proposto al club turco dai suoi agenti. L’esterno olandese, acquistato dal PSV per 25 milioni più bonus, ha vissuto una stagione altalenante tra presenze dall’inizio e panchine. Anche Lucca non ha trovato continuità dopo l’arrivo di Hojlund: il suo agente ha parlato con Juventus e West Ham, mentre al momento non è percorribile uno scambio con la Roma per Dovbyk. Sullo sfondo restano le altre operazioni: Marianucci verso la Cremonese, Vergara seguito da Lecce e Cagliari, Mazzocchi al Sassuolo e Ambrosino nel mirino di Venezia, Pisa e Cagliari.