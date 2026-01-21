Napoli in pressing su Giovane: offerta da 20 milioni al Verona
Il Napoli accelera con decisione sul mercato offensivo ed entra con forza nella corsa a Giovane Santana do Nascimento, attaccante dell’Hellas Verona. Nelle ultime ore, infatti, il club azzurro ha intensificato i contatti con la società scaligera per arrivare al brasiliano, individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto avanzato. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com, che parla di un pressing concreto e continuo da parte del Napoli.
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Giovane andrebbe a prendere il posto di Lorenzo Lucca e Noa Lang, entrambi in uscita e con cessioni che potrebbero concretizzarsi già nelle prossime ore. Una doppia partenza che permetterebbe al Napoli di sbloccare definitivamente le operazioni in entrata, dopo settimane di mercato condizionato dai vincoli economici.
L’accordo tra le parti sarebbe vicino. Il Napoli avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 20 milioni di euro più bonus, una proposta importante che avrebbe superato la concorrenza, compresa quella della Lazio, che nei giorni scorsi aveva chiesto informazioni nel tentativo di anticipare le rivali. Sempre secondo Tuttomercatoweb.com, la valutazione economica e la volontà del club azzurro starebbero facendo la differenza nella trattativa.
Giovane rappresenterebbe una soluzione tatticamente molto duttile. Il brasiliano può agire da centravanti, soprattutto in caso di assenza di Hojlund e Lukaku, ma anche da esterno offensivo a sinistra o da seconda punta accanto a un attaccante più fisico. Una versatilità che convince lo staff tecnico e che spiega la fretta del Napoli di chiudere l’operazione.
Proprio per questo motivo il club azzurro punta a definire rapidamente anche gli accordi in uscita con Galatasaray e Nottingham Forest, così da poter completare il mercato dopo una lunga fase a saldo zero. Sullo sfondo restano anche i nomi di Ademola Lookman, ritenuto però troppo costoso, e Daniel Maldini, ora in secondo piano rispetto al possibile arrivo di Giovane, che nelle ultime ore è decisamente salito nelle gerarchie del Napoli, come sottolinea ancora Tuttomercatoweb.com.