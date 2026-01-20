Corriere dello Sport: “En-Nesyri e Maldini: la strategia”
Prima la Champions, poi il mercato. È questa la linea tracciata dal Napoli, che questa sera a Copenaghen si gioca una fetta importante del proprio futuro europeo prima di tornare a concentrarsi sulle ultime due settimane di sessione invernale. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, da domani il club azzurro è pronto ad accelerare, partendo dalle uscite per poi affondare i colpi in entrata.
La priorità resta la sfida europea, affrontata con una rosa ridotta all’osso e ben nove assenze, ma subito dopo – e prima della gara con la Juventus – potrebbero arrivare novità significative. Il mercato del Napoli ruota attorno a due nomi in uscita su tutti: Noa Lang e Lorenzo Lucca, le cui partenze sono considerate decisive per sbloccare il principio del saldo zero, come sottolinea ancora Fabio Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport.
I COLPI
Tra i profili seguiti per rinforzare la rosa, Daniel Maldini è un’idea sempre più concreta. Il trequartista dell’Atalanta è da tempo nella lista del ds Giovanni Manna e il Napoli riflette sulla possibilità di affondare il colpo nei prossimi giorni. Attenzione però alla Juventus, che resta sullo sfondo. Tra le alternative c’è Raheem Sterling, vecchia suggestione che torna d’attualità: il nodo resta l’ingaggio elevatissimo, che il Chelsea dovrebbe coprire in larga parte.
Chieste informazioni anche per Mathys Tel, classe 2005, talento francese del Tottenham. E proprio con la Juventus, in attesa dello scontro diretto di domenica, il Napoli è impegnato anche in un altro duello di mercato, quello per Youssef En-Nesyri, centravanti del Fenerbahçe. Il marocchino, reduce dalla finale di Coppa d’Africa persa con il Senegal, aveva messo in stand-by ogni discorso di mercato, ma ora è pronto a decidere il proprio futuro. Per gli azzurri, l’operazione comporterebbe un costo complessivo di 5 milioni di euro tra prestito oneroso e residuo dell’ingaggio, come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport. Sempre monitorata anche la pista Ferguson, che la Roma potrebbe liberare.
CIAO NAPOLI
Il primo a salutare potrebbe essere Noa Lang, sempre più vicino al Galatasaray. Nelle ultime ore l’olandese ha rimosso ogni riferimento al Napoli dai propri profili social, un segnale chiaro. La trattativa è vicina alla conclusione: inizialmente valutato 27 milioni, l’affare è ora impostato su un prestito oneroso da 2 milioni con riscatto fissato a 30. Anche la Roma aveva sondato il terreno, ma dopo aver investito oltre 50 milioni a gennaio si è defilata. Ore decisive, dunque, per liberare la prima casella in uscita, come evidenzia ancora il Corriere dello Sport.
ATTESA
L’altro nome destinato a lasciare spazio in attacco è Lorenzo Lucca. La trattativa con il Nottingham Forest è avviata e si attende il via libera del giocatore. In passato Lucca era stato cercato anche dall’Al-Hilal di Inzaghi, oltre che da Benfica, Besiktas e Pisa (per un ritorno in prestito), ma ora è il club inglese ad aver preso il vantaggio. La Premier League rappresenta una possibilità concreta, come conferma Fabio Tarantino del Corriere dello Sport.
Restano invece momentaneamente sospese le uscite di Ambrosino al Venezia e soprattutto di Marianucci alla Cremonese, frenate dall’infortunio di Rrahmani. Il Napoli attende: prima la Champions, poi il mercato entrerà definitivamente nel vivo.