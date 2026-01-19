19 Gennaio 2026

En-Nesyri, sfida Juventus-Napoli: trattativa nel vivo

redazione 19 Gennaio 2026
È duello aperto tra Juventus e Napoli per Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino del Fenerbahçe è diventato uno dei nomi più caldi del mercato invernale, con entrambe le società pronte a muoversi concretamente dopo la conclusione della Coppa d’Africa.

I due club valutano un’operazione in prestito e nelle prossime ore la trattativa potrebbe entrare nel vivo. La Juventus starebbe pensando a un’accelerazione per provare ad anticipare il Napoli, che nei giorni scorsi aveva già avviato i primi contatti per il giocatore.

Sul fronte bianconero, En-Nesyri rappresenta una possibile alternativa qualora l’operazione Mateta non dovesse sbloccarsi. Le richieste elevate per il cartellino e le commissioni legate all’attaccante francese continuano infatti a complicare la trattativa, spingendo la Juventus a valutare con attenzione il profilo del centravanti marocchino.

La corsa è aperta e il futuro di En-Nesyri potrebbe decidersi a breve, con Napoli e Juventus pronte a giocarsi la partita sul mercato.

