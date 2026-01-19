19 Gennaio 2026

Napoli, il bollettino medico: lesioni per Politano e Rrahmani

redazione 19 Gennaio 2026
rrahmani-piccirillo-napolipiu.com

La SSC Napoli ha diramato un comunicato ufficiale per aggiornare sulle condizioni di Matteo Politano e Amir Rrahmani, usciti infortunati nel corso della gara contro il Sassuolo.

«In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo – si legge nella nota del club – Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital».

Gli accertamenti hanno evidenziato due lesioni muscolari: «Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rrahmani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro».

Il club ha infine comunicato l’avvio del percorso di recupero: «I calciatori azzurri hanno già iniziato il proprio iter riabilitativo».

Restano da definire i tempi di recupero, che verranno valutati nei prossimi giorni in base all’evoluzione clinica dei due giocatori.

